Huawei Nexus 6P'ye Oreo v8.1 Güncellemesi Geldi

Çıkışından bu yana 2 seneden fazla geçse de Huawei Nexus 6P, Google Pixel 2 ile yaklaşık aynı tarihte Android Oreo 8.1 güncellemesi almaya başladı.

Siz de benim gibi Android cihazları tercih edenler grubundaysanız, Google ile bir çok telefon üreticisinin birlikte geliştirdiği Nexus modelli telefonlara aşinasınızdır. Genellikle Google anlaşması olduğu için en azından 2 yıl boyunca çıkacak tüm yeni Android sürümlerini destekleme sözüyle piyasaya çıkan bu cihazlar, genellikle saf android kullandıkları için oldukça hızlı ve güvenli yapılarıyla tüketicileri oldukça memnun ederler.

Ancak Huawei Nexus P6 ise gerçekten bambaşka bir hikaye. Çıkışından bu yana 2 yıldan fazla geçmiş olmasına rağmen, tüm güncellemeleri Google'ın Pixel cihazlarıyla aynı anda alan bu cihaza şimdi de Android Oreo'nun ilk hata düzeltme güncellemesi olan Android Oreo 8.1 versiyonu geliyor. Global olarak cihazın tüm kullanıcılarına bugün sunulan güncellemeyle birlikte, cihazınızı neredeyse Pixel 2 ile aynı güncellikte kullanabileceksiniz.

Güncelleme bir çok ülkedeki cihaz sahiplerine ulaştı bile. Eğer ulaşmadıysa telefonun "Ayarlar" kısmından "Telefon Hakkında" bölümüne girerek "Güncelleme" sekmenizden kontrol edebilirsiniz. Ayrıca Aralık 2018'e kadar devam edecek olan destek süresiyle bir süre daha telefonunuza güncelleme alacağınızı da belirtmek gerekiyor. Siz ne düşünüyorsunuz?