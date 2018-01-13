Huawei'nin Amerika Rüyasının Hazin Sonu

Amerika'nın en büyük operatörlerinden olan AT&T ile yapmak üzere olduğu anlaşması feshedilen Huawei'ye bir darbe de Cumhuriyetçi Temsilcilerden geldi. Senatoya sunulan yeni tasarıya göre Amerikan hükümeti, Huawei ve ZTE ile iş yapan herhangi bir kuruluşla iş birliği yapmaktan men edilecek.

Hukukçular, Çinli elektronik üreticisi Huawei’nin Amerika’da ağırlık kazanmaya yönelik tüm beklentilerini gömmeye adadılar kendilerini. Bu hafta AT&T’yi firma ile yaptığı önemli bir anlaşmayı iptal etmeye zorlayan kongre üyeleri şimdi de federal hükümetin Huawei ya da ZTE’ye ait herhangi bir ekipmanı kullananlarla çalışmaktan men eden bir kanun tasarısı hazırlamak için kolları sıvadılar.

Shenzen’de bulunan Huawei, geçtiğimiz yıl boyunca AT&T’nin firmanın telefonlarını satması için görüşmeler yapıyordu. Counterpoint araştırma birimine göre Huawei, geçtiğimiz yıl Apple’ı geçerek dünyanın en büyük ikinci akıllı telefon markası oldu. Fakat firmanın Amerika’daki satışları nispeten yolunda gitmiyor. Bunun birincil sebebi Amerika’nın ilk dört kablosuz sağlayıcısının Huawei’nin telefonlarını satmıyor olması. Bu durum, firmanın CES’te sahne alarak AT&T ile yeni ortaklığının duyurusunu yaptığında değişmek üzereydi. Ama Salı günü işler tersine döndü.

Information’ın haberine göre Beyaz Saray üyeleri ve Senato’nun istihbarat komiteleri FCC’ye Aralık’ta bir mektup göndererek söz konusu anlaşmayla ilgili ulusal güvenlik kaynaklı endişelerini bildirmesini istediler. Bu olaydan birkaç hafta sonra da anlaşma fesh edildi. Fakat Kongre üyeleri bununla da sınırlı kalmadılar.

TechCrunch’ın haberine göre Cumhuriyetçi Temsilci Michael Conaway Amerikan hükümetinin Huawei ya da ZTE ile çalışan tüm servis sağlayıcılarla iş yapmasını yasaklayacak yeni bir tasarı sundu. Her iki firma da Çin’de bulunuyor ve Çin hükümetiyle birlikte çalışıyor olma ihtimallerinden ötürü istihbarat riski teşkil edebilecekleri zannıyla işlerine engel olunuyor. Söz konusu tasarı oldukça geniş kapsamlı. Eğer senatodan geçecek olursa, Amerika’nın, Huawei ya da ZTE’nin ekipmanlarını kullanan tüm üçüncü taraflarla çalışmasını yasaklayacak türde.

Bu tasarı Saray’ın ve Senato’nun onayını aldıktan sonra yürürlüğe girmesi için Başkan tarafından imzalanmak zorunda. Fakat bu esnada bu firmaların da kamuoyu nezdindeki imajları zarar görüyor. Görünen o ki Huawei’nin Amerikan akıllı telefon pazarındaki ümitleri suya düşecek.