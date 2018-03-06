Huawei P20’nin 3 Kameralı Görüntüsü Paylaşıldı

Merakla beklenen P20'nin daha önce paylaşılan çift kameralı fotoğraflarından sonra, bizleri heyecanlandıran 3 kameralı, farklı fotoğraflar sızdırıldı!

Huawei P20 sızıntıları uzun bir süredir teknoloji camiasının gündemine oturmuş durumda, bu kadar çok ilgi çeken telefonun Samsung Galaxy S9’dan daha pahalı olacağına dair söylentiler bile başladı. Ancak geçtiğimiz günlerde sızıntı haberlerinden farklı olarak resmi kaynaklardan paylaşılan Huawei P20 serisine ait 3 kameralı fotoğraflar büyük ilgi çekti.

Huawei P20’nin daha önce paylaşılan tüm fotoğraflarında 2 kamera bulunuyordu. Bu nedenle paylaşılan 3 kameralı tasarımın Huawei P20 Pro gibi bir isme sahip üst modelinde kullanılacağı düşünülüyor. Üçüncü kameranın ayrı bir bölümde olması biraz garip olsa da, ilerleyen günlerde neden böyle bir tasarım tercih edildiğiyle ilgili açıklama veya sızıntı haberi gelene kadar yapabileceğimiz bir şey yok.

Bunun yanı sıra bu üç kameranın özel tasarım yapay zekayla birlikte daha kaliteli fotoğraf çekimi yapmak için kullanılacağı konusunda düşünceler de bulunuyor. Ancak neyin ne olduğunu öğrenmek için telefonun gösterime çıkacağı 27 Mart tarihine kadar beklememiz gerekecek gibi. Kullanıcılar tarafından büyük ilgi duyulan P20 piyasaya sürülene kadar bir süre daha sızıntı haberlriyle gündeme gelecek gibi duruyor.