Arkasında 3 üst düzey kameranın yer aldığı Huawei'nin yeni amiral gemisi P20 Pro'nun Türkiye fiyatı duyuruldu.

Çinli üretici Huawei’nin işleri biraz abartarak arka tarafında 3 kamera yerleştirdiği P20 Pro’nun Türkiye fiyatı belli oldu. Dün akşam gerçekleştirilen bir etkinlikte ortaya çıkan Huawei P20 Pro’nun Türkiye fiyatı 4999 TL olarak açıklandı. Huawei Mate 10 modelinde de yer alan Kirin 970 yonga setiyle gelen cihaz, bu yonga setinden aldığı yapay zeka desteğiyle piyasanın en güçlü Android akıllı telefonlarından biri oluyor.

6GB RAM ve 128GB depolama alanı seçeneği ile satışa sunulacak telefon üstün özellikleriyle rakipleriyle yarışına devam ederken, arka tarafta yer alan 3 kamera tüm işleri Huawei’nin lehine çeviriyor. 2 kameranın tek çerçevede yer aldığı dikey kamera yerleşiminde 3. kamera, bu iki kameranın alt kısmında bağımsız olarak yerleştirilmiş. Bu sayede sektörde bir ilki gerçekleştirilen Huawei, 20 megapiksel siyah beyaz ton kamera ile 40 megapiksel çözünürlüklü RGB kamera sayesinde telefonun gece çekimlerinde profesyonel makinelerle yarışmasını sağlıyor.

Arka tarafında yer alan 3 kamera ile üst düzey bir kamera performansı gösteren Huawei P20 Pro modelinin ön kısmında 24 megapiksellik bir kamera yer alıyor. Toplamda 4 kameranın yer aldığı cihaz, yapılan kamera karşılaştırmalarında profesyonel fotoğraf makinelerine bile kafa tutmayı başarmıştı. Huawei P20 Pro, Samsung’u tahtından indirmek için Huawei’nin en büyük ataklarından biri olarak gösteriliyor.

6.1 inç boyutuna sahip cihaz, kameralarıyla büyük ses getirirken donanım özellikleriyle de piyasanın en iyi telefonlarından biri olduğunu kanıtlıyor. Daha önce yapılan testlerde iPhone X’a kafa tutan Huawei P20 Pro, başarılı satışlarıyla da önümüzdeki süreçte hala konuşacağımız bir telefon olacaktır.