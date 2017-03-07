Huawei, yeni orta seviye akıllı telefonu Huawei P9 Lite (2017)'yi ülkemizde düzenlediği etkinlikle tanıttı. Telefonun özellikleri ve fiyatı haberimizde!

Geçtiğimiz yıl Huawei P9 ailesiyle ülkemizdeki pazar payını arttıran Huawei, özellikle P9 Lite modeliyle Türkiye'deki kullanıcılardan yoğun ilgi görmüştü. Şirket, şimdi de yoğun ilgiyle karşılaşan Huawei P9 Lite'ın 2017 versiyonuyla karşımızda.

Huawei P9 Lite (2017) Özellikleri

5.2 inçlik Full HD çözünürlüklü ekrana sahip olan Huawei P10 Lite, gücünü Huawei'nin kendi ürettiği orta seviye Hi-Silicon Kirin 655 işlemcisinden gücünü alıyor. Cihazda 3GB RAM ve 16GB dahili depolama alanı bulunurken telefonun hafızası microSD kart desteği sayesinde arttılabiliyor.

Huawei P9 ve P10'daki Leica iş birliğiyle yapılan kameralar kadar olmasa da bulunduğu segmente göre iyi bir kamera deneyimi vaat eden Huawei P9 Lite (2017) modelinde f/2.2 diyafram açıklığına sahip 12MP çözünürlüklü arka ve f/2.0 diyafram açıklığına sahip 8MP çözünürlüklü ön kamera yer alıyor. Telefonda 3000mAh kapasiteli bir batarya da mevcut.

Huawei P9 Lite (2017)'nin ülkemizdeki fiyatı ne kadar?

Huawei'nin orta seviyedeki yeni telefonu Huawei P9 Lite (2017), ülkemizde Huawei'nin açıkladığı bilgiye göre 1399TL'den satışa sunulacak. Ayrıca eğer telefonun ekranı 1 ay içinde kırılırsa, kullanıcı hatası olmasına rağmen Huawei kullanıcılara ücretsiz ekran değişim hizmeti sunacak. Telefon şu anda MediaMarkt mağazalarından satın alınabiliyor.

Huawei P10 ve P10 Plus'ın ülkemizde satışa çıkacağı tarihe ilişkin bir bilgi ise henüz yok.