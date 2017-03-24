Hugo Boss'tan Android İşletim Sistemli Akıllı Saat: Touch

İsviçre, Basel'de düzenlenen Baselworld 2017'de Hugo Boss, Android işletim sistemli akıllı saati Touh'ı tanıttı.

Dünyanın en büyük 'moda evi' firmalarından biri olan Hugo Boss da son dönemlerde sektörünün dışına çıkıp teknolojiye atılan firmaların arasına ekleniyor. Genellikle lüks tüketim ürünleri ile adından söz ettiren firma, kendi akıllı saatini üretiyor.

Dün başlayan ve 30 Mart'a kadar sürecek, başta saat olmak üzere takı sektörünün en önemli fuarlarından biri olan Baselworld 2017'de yer alan firmalardan olan Hugo Boss, Android işletim sistemli akıllı saatini resmi olarak tanıttı.

Touch adı ile gelecek olan Hugo Boss Android Wear saatler, görselde de görebileceğiniz gibi ilk başta sportif tasarımlar ile patlama yaptıktan sonra yavaş yavaş klasik, geleneksel tasarımlar ile karşımıza çıkan akıllı saatler furyasına eklenmiş durumda.

Sade, şık ve ağır başlı duran Touch'ların özellikleri konusunda henüz detaylı bilgiler paylaşılmış değil. Fakat fiyatı ve çıkış tarihi fuarda açıklanmış. Bu açıklamaya göre Hugo Boss Touch, Ağustos ayında 490 dolar fiyattan satışa sunulacak.