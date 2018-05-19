IKEA'dan Geleceğin Hamburgeri: "Böcek Burger"

Orta ölçekli bir gelecekte potansiyel kıtlık olacağı yönündeki söylentiler üzerine IKEA, geleceğin yemeklerini tasarlamaya başladı.

Mobilya ve ev dekorasyonun öncü isimlerinden IKEA, yalnızca kendi alanında değil yiyecek sektörünün de bilinen isimlerinin başında geliyor. Oldukça orijinal bir fikirle hayata geçirdikleri sistemi bulundukları tüm ülkelerde hakkıyla yerine getiren firma, bu sıralar yine kendi sınırlarını aşarak oldukça ilginç bir projeye imza attı. Geleceğin yiyeceklerini konu alan bu proje, temel anlamda dünyanın eninde sonunda yaşayacağı kıtlığa dair bir senaryoyu taban alıyor.

Minimum malzeme ile maksimum besin değerini hedef alan proje, ilginç bir şekilde alternatif fast food sistemi olarak lanse ediliyor. Bazı yiyeceklerin malzemelerini duyduğunuzda birçoğunuzun midesinin bulanabileceği uyarısında bulunmak istiyoruz. Ancak IKEA bu yiyeceklerin son derece lezzetli olduğunun garantisini veriyor; hazırsanız başlayalım.

Geleceğin Sosisli Sandviçi

Malzemeler: Kurutulmuş havuç, pancar ve dut ketçabı, hardal ve zerdeçal krema, kavrulmuş soğan, salatalık ve yeşillik karışımı, mikro su yosunundan yapılmış ekmek

Özellikleri: Yosun Ekmek, standart ıspanaktan 50 kat daha yüksek demir değerine sahip ve havuçtan daha fazla beta-karoten değeri mevcut.

Böcek Larvasından Hamburger

Bug Burger (Böcek Burger) Malzemeler: Pancar, patates, yaban havucu ve (50 gr) un kurdu larvası, karanfil uğur böceği larvası

Özellikleri: Yüksek protein değeri

Özellikle Bug Burger tarifiyle dikkatleri üstüne çeken şirketin araştırmaları çoğu insan tarafından mide bulandırıcı bulunsa da oldukça önemli bir amaca hizmet ediyor. Yine de temennimiz bu yiyecekleri tatmak zorunda olduğumuz potansiyel kıtlık senaryosu ile hiç karşılaşmamız yönünde.