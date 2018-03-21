Çiftlik Bank dolandırıcılığına ilişkin 2017’nin son aylarından bu yana geçen süreçte, en hareketli dönemi gerimizde bıraktık. Yaklaşık 80 bin insanı dolandıran Çiftlik Bank’ın pek çok klonu bulunuyor. Bunlardan en çok dikkat çekeni ise şu ana kadar 200 milyon TL gelir elde eden Anadolu Farm.

Birisi çıkıp, Farm Ville tarzında bir oyun gibi işleyen sistemle ve dijital dünyada yaptığınız gerçek para yatırımlarıyla, gerçek hayvan ürünlerinden kar elde edeceğinizi söylerse artık inanmayın. Bu büyük dolandırıcılık sistemleri, yeni gelen üyelerin paralarını eski üyelere vermek üzerine kurulu olan hırsızlıktan ibaret.

Aylardır bakanlıklar tarafından yapılan uyarılara rağmen geçtiğimiz haftalara kadar insanları dolandırmaya devam eden Çiftlik Bank’ın içinden neler çıktığını hepimiz gördük. Bu sistemin kötü niyetli fırsatçıları harekete geçirmesi de tüm bunlar yaşanırken olan bir şeydi. Elimizden geldiğince Çiftlik Bank varyasyonları hakkında siz okuyucularımızı da bilgilendirmeye çalıştık.

Anadolu Farm adıyla faaliyet gösteren bir diğer “ponzi dolandırıcılığı” temelli şirketin 200 milyon TL gelir elde ettiği öğrenildi. Kayseri merkezli firmanın bünyesinde olan Anadolu Farm’ın 44 bini aşkın üyesi bulunuyor. Üyelere yapılan ödemeler de firma hakkında başlatılan incelemelerin ardından tamamen durduruldu.

Yılda %300’e yakın kar vaadinde buluan Anadolu Farm’ın ana şirketi Ekolium A.Ş, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın başlattığı inceleme aşamasında. Aynı şey, aylar önce Çiftlik Bank’ın da başına gelmişti. İki haftadan beri 44 bin üyenin hiçbir şekilde ödeme alamadıkları ortaya çıktı. Anadolu Farm, katılımcılarına “İnceleme nedeniyle hesaplarımız bloke edildi, ödeme yapamıyoruz” açıklamasında bulundu.



Firmanın kullandığı reklamlardan birisi. 200 milyon lira gelir elde edip, 7 milyon TL kazandırmak çok karlı bir iş modeli gibi durmuyor. (Sistemin başındaki dolandırıcılar hariç)

Çiftlik Bank yüzünden mağdur olan pek çok insanın aynı sistemden para kazanmayı ve zararını karşılamayı ümit edip Anadolu Farm’a üye olduğu söyleniyor. Anadolu Farm’ın kurucusu İsa Aydemir, Mehmet Aydın’la aynı yaşlarda ve tıpkı onun gibi mili duyguları kullanan bir ekibe sahip.

Bakanlık yetkililerinden açıklama:

Anadolu Farm, 44 bin üyesine incelemeler öncesinde dağıttığı paranın, Kayseri ve Tokat’ta açtığı iki adet tavuk restoranından geldiğini belirtiyor. İki restoran ve 44 bin insan. Size hiç mantıklı geliyor mu?

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, konuyla ilgili yapılan incelemelerin ardından Anadolu Farm’ın nitelikli dolandırıcılık yaptığını ve vatandaşların dikkatli olmaları gerektiğini söylüyor. Aynı zamanda bakanlık yetkilileri, ödemelerin durmasına ilişkin bir yaptırımları olmadığını söylüyorlar.

Anadolu Farm, binlerce insanı mağdur etmek için kurulan bir şirketten başka bir şey değil.