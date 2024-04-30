Yaz aylarının vazgeçilmesi olan dondurmayı tüketirken çocukluğumuzdan beri büyüklerimizden bir cümle duyarız: “Yedikten sonra ılık su iç!”

Bunu genellikle hasta olup bademciğimiz şişmesin diye söyleseler de gerçekten de dondurma yedikten sonra ılık su içmenin böyle bir etkisi oluyor mu?

Belki böyle bir etkisi olmasa dahi birden fazla etkiye sahip bu yöntemi söyleyen annelerimizin de bir bildiği varmış diyeceksiniz!

Dondurma yedikten sonra su içmek, ağız ve boğaz sağlığı için aslında önemli bir adım.

Dondurma yemek, biz fark etmesek de ağzımızın içinde ve boğazımızda birtakım değişikliklere neden oluyor. İşte bundan dolayı su içmek uzmanlar tarafından oldukça faydalı görülüyor.

Özellikle dondurma yediğinizde müthiş bir susuzluk hissiyle karşı karşıya kalmışsınızdır. Bunun sebebi dondurmanın, kanınıza karışan ve vücudunuzda dolaşmaya başlayan şeker, yağ, amino asit ve kimyasal içermesidir.

Bu kimyasallar, kan dolaşımınıza karışmasıyla hücrelerinizde suyun çekilmesine neden oluyorlar. İşte susamamızın sebebi de bundan kaynaklanıyor. Yani dondurmanın ardından su içmek, vücudun nem dengesi için önemli.

Asit ve şekerin temizlenmesine de yardımcı olur.

Dondurmanın içerisinde bulunan maddeler, diş minesini ve ağız içindeki pH dengesini etkileyebiliyor. İşte bu noktada su içmek, ağız ve dişlerde biriken şeker ve asidin temizlenmesine yardımcı olur, dişlerinize verilebilecek hasarın da önüne geçilir.

Dondurma yedikten sonra sıcak sıvı tüketmenin de zararlı olduğunun altını çizmemiz gerekiyor. Yalnızca su değil, çay, kahve ve türevi içecekler, dondurma sonrasında hemen tüketilirse dişlerde hassasiyet ve çatlamalara neden olabilir.

Ve tabii ki boğaz enfeksiyonu riskini minimuma indirir.

Büyüklerimizden duyduğumuz şey aslında doğru. Çünkü dondurmanın içeriğinde bulunan maddeler, boğazımızda enfeksiyona neden oluyor. Boğazda biriken bakterilerin üremesini engellemek için su içmek işte bu yüzden gerekli bir adım olarak görülüyor.

Sözün özü, büyüklerimizin varmış bir bildiği. Siz dondurma yedikten sonra ılık su içmeye devam edin…

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