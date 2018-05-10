Her sezonunda farklı dedektiflik hikayelerinin konu alındığı suç, gerilim ve drama konusunda eşine az rastlanır dizi örneklerinden olan True Detective, ilk sezonuyla izleyenleri büyülemiş, beklentileri yükseltmişti. İkinci sezonundaki kaliteli kadroya rağmen hayal kırıklığı yaratan dizinin 3. sezon oyuncuları ve hikayesi netleşti.

İlk sezonuyla ödül üzerine ödül alan, ikinci sezonuyla izleyiciyi kendisine küstüren HBO’nun True Detective dizisi, çalkantılı bir sürecin ardından 3. sezon onayını aldı. Senaryosu tamamlanan dizi için oyuncu seçmeleri tamamlandı. Her sezonunda ayrı bir hikaye işlenen yapım, özlenen suç dizilerinin tekrar efsaneleşmesini sağlamıştı.

2014 yılında yayınlanan ilk sezonunda Oscar ödüllü ve Yıldızlararası gibi kült bir filmle tanıdığımız Matthew McConaughey, bir o kadar başarılı aktör Woody Harrelson başroldeydiler. Hikaye ise o kadar derindi ki, iki dedektifin tek bir dava üzerinde harcadığı 20 yılı aşkın zaman dilimini izlemiştik. Olay örgüsüyle kendisine her sahnesinde bağlayan dizinin ilk sezon finalinde hikayeyi tamamlaması da alışılmış bir durum değildi. İzleyiciler bu formülü çok sevdiler, çünkü aylar boyunca yeni sezonun çıkmasını beklemek zorunda değillerdi.

Beklenildiği üzere dizinin ikinci sezonu için de yine iddialı isimlerle anlaşıldı. Colin Farrell, Rachel McAdams gibi isimlerin bize yeterli olacağını düşünmüştük. Ancak ilk sezonun yükselttiği beklentileri karşılayamayan dizi, büyük bir hayal kırıklığı yaşatmıştı. Buna rağmen IMDb üzerindeki notu hala 9.0 olan True Detective’ın olası üçüncü sezon ihtimalleri de kesinleşti. Aradan geçen 2 yılı aşkın sürede senaryo kaleme alındı.

Bu sefer sinema filmlerinden tanıdığımız isimlerle anlaşmak yerine HBO, hikayeyi ön plana çıkartacak dizi oyuncularıyla anlaştı. Ekibin kim olduğu ayrıntısına girmeden söylemek gerekirse, Jodi Balfour ve Josh Hopkins isimlerinin başrolde olacağını söyleyelim. Hikaye ise yine ilk sezonda olduğu gibi geniş bir zaman dilimini konu alacak.

True Detective’in ilk sezonu çorak topraklarıyla bilinen Louisiana’daki bir cinayet vakasını konu almıştı. Enteresan olayın ardından çıkan katiller, şüpheler ve bütün ilişkiler ekrana çok iyi yansıtılmıştı. Bu kez dizi ABD’nin Ozarks bölgesinde çekilecek.

Resmi açıklamaya göre yeni hikaye “Ozarks'ın kalbinde işlenen tuhaf bir suç ve on yıllar boyunca derinleşen, üç ayrı zaman diliminde işlenecek bir gizem” şeklinde. Açıkçası akıllara hemen ilk sezonun yıllarına mal olmuş iki detektifi geliyor. Olaylar 1995’te başlayacak ve 2012 yılına kadar sürecek.

İlk sezonu izleyenlere, şu efsanevi kesiti hatırlatarak bitirelim: