Çatalhöyük'te kazı çalışmaları yapılırken bekçi olarak çalışan ilkokul mezunu Sadrettin Dural'ın yazdığı kitap, Amerika'da ders kitabı olarak okutuluyor.

Birileri size bir şeyi yapamayacağınızı söylediğinde ona inanır mısınız, yoksa olması için daha çok mu uğraşırsınız? Bugün sizlere muhteşem bir başarı öyküsünü aktaracağım. Bekçilik yapan ilkokul mezunu bir adamın, Amerika üniversitelerinde okutulan ders kitabı yazma öyküsünü...

Budan 24 yıl önce taksi şoförlüğü yaparak hayatını devam ettiren Sadrettin Dural, bu işinden ayrılarak Konya Çatalhöyük’te yapılan kazı çalışmalarında bekçi olarak görev yapmaya başlar. Hayatının dönüm noktalarından birini yaşayan Dural, kazıya başkanlık yapan Prof. Dr. Ian Hodder’den tercüman aracılığıyla 52 saatlik bir ders alır.

Daha sonra bu öğrendiklerini bir kitapta bir araya getirme kararı alan Dural, ilk başta çevresindeki insanlardan “yapamayacağı” konusunda tepkiler almış, ancak Çatalhöyük’te çalışan arkeleogların “kitabı beyin yazar, diploma yazmaz” sözleri üzerine bu zor yola adım atmaya karar vermiş.

2007 yılında kitabını “Protecting Çatalhöyük” ismiyle ABD’de yayınlayan Dural, kazı başkanı Ian Hodder’dan büyük destek almış.

İlkokul mezunu bir adamın akademik bilgiler içeren kitap yazması muhteşem bir başarı örneği, ancak Dural’ın başarısı bunun da üstüne çıktı. Kitabı inceleyen Amerikalı akademisyenler, Protecting Çatalhöyük kitabını Binghamton Üniversitesi Antropoloji Bölümü’nde yardımcı ders kitabı olarak okutmaya başladılar.

Eğitimin önemine vurgu yapan ilkokul mezunu Sadrettin Dural, “Bizim köyde kız çocuklarının okumasına sıcak bakmazlardı. Ben de sıcak bakmıyordum, çünkü atamdan böyle görmüştüm, böyle gidecek diyordum. Fakat Çatalhöyük’te işe başlayınca, o eğitimli insanlarla tanışınca kızımı da oğlumu da okuttum. Bek okumadığım için çok üzülmüştüm, aynı acıyı onlar yaşamasın dedim. Kızım tarih öğretmeni, oğlum ise mali müşavir oldu. Onlar benim onur kaynağım” dedi.

Dural, ikinci kitabını kendi dilinde bastırmak için Kültür ve Turizm Bakanlığı’na teşvik yardımı istediğini, ancak olumsuz yanıt aldığını belirtti. Bunun yerine 27 bin TL kredi çekerek kendi imkanları ile bir şeyler yapmaya çalışan başarılı isim, bu paranın da yetmemesi üzerine 22 bin TL’lik otomobilini satarak “9000 Bin Yıl Önce Çatalhöyük’te Yaşam” adlı kitabını yayınladı.

Başarılı olmak için diplomaya ihtiyaç olmadığını muhteşem bir şekilde bizlere gösteren Sadrettin Dural’ı bu başarısından dolayı tebrik ediyor ve başarılarının devamını diliyorum.