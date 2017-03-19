İngiltere'den YouTube'a Büyük Ayar!

İngiliz hükümetinin, YouTube'a verdiği reklamların öncesinde aşırılıkçı videoların yayınlanması İngilizleri kızdırdı. İngiltere, Google'a tepki gösterirken, derhal açıklama istedi.

YouTube ve çoğunluk hissesi sahibi Google'ın İngiliz hükümetine açıklaması gereken çok şey var. İngiltere'nin The Times gazetesinin yayınladığı bir habere göre, devletin finanse ettiği reklamlar, her nedense YouTube'daki aşırılık yanlısı videoların hemen öncesinde yayınlanıyor.

İngiliz hükümeti, vergi mükellefi tarafından finanse edilen reklamların, "Tecavüz savunucuları, Yahudi karşıtları ve yasaklı söylemleri ile aynı karede neden yayınlandığını" açıklaması için Google yöneticilerini toplantıya çağırdı. Araştırmacılar, bu reklamların Pulse gece kulübü terör saldırısında 49 kişinin öldürülmesinden övgüyle söz eden Amerikan beyaz milliyetçi David Duke ve radikal papaz Steven Anderson röportajları da dahil olmak üzere garip bir zamanlamayla yayınlandığını bildirdi. Buna benzer aşırılıkçı içerikler, hükümetin İçişleri Bürosu, Kraliyet Donanması, Kraliyet Hava Kuvvetleri, Londra Ulaşımı ve BBC reklamlarından hemen önce yayınlandı.

Sadece geçtiğimiz yıl 2 milyar aşırılıkçı reklam Google Youtube'dan kaldırıldı. Youtube yöneticisi Ronan Harris sistemin mükemmel olmadığını kabul ederken, video servisine bir dakikada 400 saatlik video yüklendiğini ve işlerin bazen kontrolden çıktığını açıkladı.

Birleşik Krallık sözcüsü "Vergi mükelleflerinin paralarının uygunsuz internet içeriğiyle birlikte bulunması kabul edilemez. Bu mesajı, 'çok net' biçimde Google'a ilettik” ifadelerini kullandı.