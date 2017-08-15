İnsanlar Neden Komplo Teorileri Oluşturur?

Her birimiz en az bir veya daha fazla komplo teorisine inanmışızdır. Bunun arkasındaki bilimsel açıklamayı hiç merak ettiniz mi?

İnternetin yaygınlaşması ile birlikte popülerliğini iyiden iyiye artıran komplo teorilerine inanan insanların, bu tarz teorilere neden inandığı yapılan araştırmalar sonucunda belli oldu. İnsanların sürekli komplo teorileri uydurma çabasının arkasında “benzersiz olma” isteğinin olduğu anlaşıldı.

Günümüzde birçok insan Amerika’nın Ay’a inmediğini, aşıların otizm yaptığını, uzaylıların dünyamızda olduğunu ve çok daha fazlasına inandıklarını belirtiyor. Peki, hiçbir nedensel ve bilimsel açıklaması olmayan bu farklı düşüncelere neden inanıyoruz?

Bilim insanlarına göre, insanlarda “karşıdaki kişiden daha farklı şeyler bildiğini kanıtlama isteği” olmasından dolayı ortaya çıkan bu teoriler, insanların özgün olma arayışından dolayı kaynaklanıyor.

Fransa Grenoble Alps Üniversitesi’nde Anthony Lantian liderliğinde yapılan araştırmada 1000’den fazla katılımcı kullanılarak 3 farklı deney yapılmış. 3 deneyde de benzer bulgular bulduklarını belirten Lantian, benzersiz olmak isteyen kişilerin komplo teorisine inanma ve onaylama olasılığının çok daha fazla yüksek olduğunu belirtti.

Günümüzde illuminati, Bermuda Üçgeni, Van Gölü Canavarı gibi birçok teori bulunuyor. Bunların doğruluğunu ben bilemem elbette, ancak birçok insanın bunlara inanmasının arkasında bildikleri bilgiler değil özgün olma isteği yatıyor.