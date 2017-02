Bazı filmleri anlamakta güçlük mü çekiyorsunuz? Telaşlanmayın, bunu yaşayan tek kişi siz değilsiniz. Bazı filmler genel izleyici için çok karmaşık olabilirken, bazıları ise özensiz yapıldığı için birçok tutarsızlıkla kafaları bulandırıyor. İşte bunlardan 5 tanesi!

Arrival

Bu yılın en çok konuşulan filmlerinden biri olan Arrival, uzaylıların Dünya’ya gelmesini ve insanların onlarla temas etmesi üzerine kurulu bir film. Dilbilim profesörü Amy Adam, uzaylılarla iletişim kurmak için görevlendiriliyor. Uzaylıların kullandıkları dille zamandan bağımsız bir düşünce ve yaşam tarzına sahip olduklarını öğrenen Amy, onlar gibi düşünmeye başlıyor. Filmdeki geri dönüşler bizi Amy’nin zihnine götürüyor. Birçok izleyicinin kafasını karıştıran bu kısımlar, bazı izleyicilerin sinema salonunu bile terk etmesine neden olmuş.

Batman vs Supermen

Bu filmin anlaşılmaz olmasının sebebi zekice tasarlanmasından değil, tam tersi fazla gelişi güzel olmasından kaynaklanıyor. Kimin neyi neden yaptığı birbiriyle zar zor örtüşüyor. Bruce Wayne takıntılı olduğu misyonunu bir anda bırakıyor, bunun tatmin edici bir cevabı yok. Gelecekten gelen Flash karakterinin veya rüya sahnelerinin kafa karıştırmaktan başka yaptığı hiçbir etki yok. Film içindeki tutarsızlıklar ve olay örüntüsündeki gevşeklikler, “kesker alaka” dedirtebilecek cinsten.

The Butterfly Effect

Filmin çıktığı dönemleri yaşayanlar bilir, dönemin en popüler filmlerinden biriydi The Butterfly Effect (Kelebek Etkisi). Geçmişte yaptığınız bir hareketin gelecekteki etkilerini görebilen kahramanımız, geçmişe gidip bazı olayları değiştiriyor. Ancak hikayede mantıksal tutarsızlıklar var. Hapishaneye düştükten sonra diğer mahkumların kendisine zarar vermemesi için geçmişe gidiyor ve ellerini bıçakla delerek tıpkı İsa gibi stigmatalara (kutsal yaralara) sahip olduğunu gösteriyor. Eğer geçmişe gidip böyle bir şey yaptıysa neden her şey değişmedi ve hala içeride? Peki neden o yaralar ellerinde belirdi? Bu, filmdeki örneklerden sadece bir tanesi. The Butterfly Effect, anlaşılmaz birçok mantık hatası daha içeriyor.

Inland Empire

David Lynch’in anlaşılan filmi var mı? Sürreal, sembollerle örülü, zaman kavramıyla oynanan filmlerinden bir tanesi daha olan Inland Empire; 2006’dan beri herkesin kafasını karıştırıyor. Üç saat uzunluğundaki film, gerçekten oldukça tuhaf. İçinde dehşet, korku, belirsizlik gibi duygu ve durumları barındıran bu film izleyenleri hayrete düşürüyor. Belki de Lynch’in bir korku filmine en yakın filmi budur. Bu güne dek filmin tamamnı anlayan bir kişi ile karşılaşmadım.

Only God Forgives

Bu film, defalarca izleyip yine de “anlamadık” diyeceğiniz türden bir film. Ryan Gosling ve Winding Refn’in başrollerinde oynadığı yapıtta fantastik ve rüyamsı bir hava var. Sürreal karaoke anlarında karakterin hem Azrail hem de Lieutenant Chang olarak adlandırılması, yönetmenin bile onu “mitolojik bir yaratık” olarak adlandırmasını sağlamış. Belki filmdeki her şeyin bir anlamı vardır, belki de hiçbir anlamı olmayan bir kurgudur.