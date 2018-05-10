Ünlü fotoğraf paylaşım platformu Instagram, hikaye özelliğini çıkardığından bu yana gücünü özellikle bu yönde kullanıyor. Hikaye özelliğine bir güncelleme daha ekleyen Instagram, yeni bir anket türü oluşturuyor.

Instagram, özellikle gençlerin kullandığı bir sosyal medya türü olmuş olsa da artık pek çok yaştan insan bu fotoğraf paylaşım uygulamasını kullanmaya başladı. İş öyle bir hal aldı ki, platform bazı insanlar için gelir kaynağı haline bile geldi. Durum böyle olunca güncellemelerine hız kesmeden devam eden sosyal medya platformu, kullanıcılarına snap atarken kullanabilecekleri yeni bir anket şeklini duyurdu.

Yeni özellik ile birlikte snap severler, hikayelerinde bir emoji kaydırıcı kullanabilecek. Görüntüden de anlayabileceğiniz üzere güncellemede arkadaşlarınız bir şeyleri derecelendirebilecek. Örneğin bir parti düzenleyecekseniz ve aydınlatmanın nasıl olması gerektiğini arkadaşlarınıza danışmak istiyorsanız, özellik bir hayli işinize yarayacaktır. Yani anlayacağınız üzere güncellemede, arkadaşlarınızın seçimlerinin miktarını görebileceksiniz.

Hem Android hem de iOS cihazlarınızda kullanabileceğiniz özellik, biz kullanıcılar için oldukça kullanışlı olabilir. Instagram’ın sunduğu diğer anket seçeneği, “Evet” ve “Hayır”dan ibaretti, ancak bu güncellemeyle birlikte eğer gerçekten bir veri arıyorsanız bunu elde edebilirsiniz.