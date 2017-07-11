E-ticaret, birçok insanın geçimini sağladığı bir piyasadır. İnternetin ve sosyal medyanın sık kullanımından dolayı hemen herkese hitap eden bir pazar ortaya çıkmıştır. Sadece satıcılar için değil, kullanıcılar için de büyük kolaylıklar sağlayan bu platformda başarılı bir satıcı olmanız için kritik 5 yöntemden bahsettik.

Günümüz dünyasında, e-ticaretin önemli bir yeri var. İnsanlar genellikle alışveriş merkezlerinde mağazalarda gidip dolaşmak yerine, telefonundan veya bilgisayarından kolayca ürün alıp satabiliyor. Instagram’da bunun için bir alan. Instagram’da işletme profili açıp, daha çok insana ulaşabilmeniz için size 5 tavsiye derledik!

1- Farklı İçerikler Yayınlayın

İşletme sahipleri olarak hizmetiniz ve ürününüzün arkasında durun. Büyük pazarlama şirketlerinin yaptığı gibi sizde ürününüzü satarken yazacağınız kısa bir hikaye ile karşınızdakini daha kolay etkileyebilirsiniz. Yalnızca bir işletme değil, markanızın ismini ve değerini artırmak istiyorsanız, yazdığınız kısa yazı şeklindeki hikayeler karşınızdakini size daha kolay çekecektir.

2- Müşterilerinize Soru Yöneltin ve Nazik Komutlar Verin

Yayınladığınız gönderilerde müşterinizin fikrini sorun. Ürünü açıkladıktan sonra yazınızın sonuna, “Bu ürünü geliştirmek için neler yapabiliriz?” ya da “Ürün hakkındaki fikirlerinizi bize yorum olarak gösterin” diyebilirsiniz. Ürün tanıtırken yazınızın içine, “Ürünümüzü beğendiyseniz, fotoğrafın üzerine 2 kere seri dokunarak bize bunu belli ediniz” diyerek nazik komutlarla müşterinizi etkileyebilirsiniz.

3- Hashtag’i Sık ve Düzgün Kullanın

Hashtag’leri çoğu insan için sıkıcı ve gereksiz görür. Ama sevdiği hashtag’i günlük düzenli olarak takip eden milyonlarca insan var. Gönderinizde hashtag’leri düzgün kullanarak birçok insana ulaşabilirsiniz.

4- Takipçilerinizle Bağ Kurun

İşletme profili açanlar, bir kazanç umuduyla bu işi yapıyorlar. Ancak gönderiyi yayınladıktan sonra uygulamaya girip, müşterilerinizle ilgilenmeyi unutmayın. Onların sorularına ne kadar hızlı ve düzenli cevap verirseniz, size olan ilgisi de doğru orantılı olacak şekilde artacaktır. Gönderinizi yayınladıktan sonra belirlediğiniz süreler içerisinde sadece insanlarla bağ kurun.

5- Yazı Diliniz Çok Önemlidir

Sosyal medya pazarlamasında insanları kendinize çekmeniz ve ilgi odağı olmanız gerekmektedir. Yazılarınızı yazarken karşı tarafı sıkmamaya çalışın. Sanki bir reklam filmi metni yazıyormuş gibi göze batıcı ve karşınızdakinin ihtiyaçlarını karşılayıcı yazılar yazın. Unutmayın ki yazılarınızda karşınızdakini tamamen aydınlatmazsanız ve karanlık noktalar bırakırsanız, bu size negatif bir tavır takınmalarına neden olabilir.