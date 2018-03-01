ABD’nin San Diego kentinde yaşayan bir lise öğrencisi, Lego’dan yaptığı yarı otomatik AR-15 tipi tüfeğin görüntüsünü Instagram hesabından paylaştı. Ardından polisler gencin evine geldiler ve “terör tehdidi” nedeniyle tutukladılar.

Sosyal medyayla bağlantılı olan gerçek dünyaya yansımış olaylar, sosyal medyanın çöplüğündeki saçmalıklara benziyor. ABD’de geçtiğimiz günlerde yaşanan bir tutuklama vakası ise bunun göstergelerinden birisi oldu.

Lego’dan yaptığı AR-15 tipi yarı otomatik tüfeğin fotoğrafını Instagram hesabında paylaşan 14 yaşındaki lise öğrencisinin adı açıklanmadı. San Diego polisi tarafından yapılan açıklamaya göre, söz konusu paylaşım geçtiğimiz salı günü saat 10 civarında yapıldı. Resmin altında ise “Yarın okula gelme” şeklinde bir açıklama vardı.

Polis departmanı tarafından yapılan açıklamanın devamında gencin, av tüfeklerine erişimi olduğu da belirtildi. Öğrencinin başka silahlara da erişimi olmadığını tespit etmek amacıyla soruşturmanın devam ettiğini bildiren polisler, 14 yaşındaki genci cezaevine gönderdiler.

Gencin eğitim aldığı lisenin yöneticilerinden Catherine Martin, çarşamba günü Twitter’dan açıklama yaptı:

“San Diego Amirliği (@SDSOSantee), sosyal medyaya tehdit mesajı içeren bir Lego’dan tüfek fotoğrafı paylaşımından sonra, paylaşım sahibini olan lisemizin (@WHSWolfpack) öğrencisini tutuklamıştır. Hızlı müdahaleleri için kolluk kuvvetlerine teşekkür ediyoruz. San Diego Amirliği, okullarımıza yönelik herhangi bir tehdidi ciddiye alıyor.”

Geçtiğimiz ay 14 Şubat’ta, ABD’nin Florida eyaletinde bulunan bir lisede silahlı saldırı gerçekleşmiş, 17 öğrenci feci şekilde can vermişti. Saldırıyı düzenleyen ise aynı lisenin 19 yaşındaki öğrencisi Nikolas Cruz’du. Cruz, planlı cinayet işleme suçuyla yargılanıyor.

ABD’de gün geçtikçe artan bireysel silahlanma eğilimi ciddi boyutlara ulaştı. Bir şekilde psikolojik sıkıntılara sürüklenen gençler, silahlara ulaştıkları sırada saldırganlıklarını insan öldürmek için kullanıyorlar.