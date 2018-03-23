Instagram, eski kronolojik sayfasına benzer bir sisteme geri dönüyor. Şirket, algoritmasını güncelledi. Bundan sonra anlamsız geçmiş gönderiler görmeyeceğiz.

Instagram, akışı daha başarılı bir şekilde sağlayabilmek için algoritmasını değiştiriyor. Görsel ve video paylaşım uygulaması, perşembe günü yaptığı açıklamada bundan sonra özet akışlarının daha güncel hissettireceğini açıkladı. Normalde 2-3 günlük paylaşım, 1 saatlik paylaşımın önüne çıkıyordu. Bundan sonra Instagram bunu daha düzenli bir şekilde yapacak gibi duruyor.

Instagram, açıklamalarının devamında kullanıcıların “Yeni Mesajlar” özelliğini test etmeye başladığını belirtti. Bu özellik sayesinde kullanıcılar, paylaşımlarını istedikleri zaman yenileyebiliyorlar. Instagram sözcüsü Gabe Madway, “Çok eski içeriklerin ana sayfada daha fazla yer almaması için bir dizi değişiklikler yaptık” dedi. Kronolojik bir sıraya dönmediklerini belirten Instagram sözcüsü, bununla birlikte artık daha güncel paylaşımlara yer vereceklerinin altını çizdi.

Kullanıcıların çoğu uzun bir süredir Instagram’ı kronolojik sırayla kullanmak istiyorlar, ancak şirket özel algoritmik düzende diretmeye devam ediyor. Bu algoritma, bazı eski gönderileri güncel gönderilerin önünde çıkarıyor. Madway, yeni güncelleme için “Instagram’ın yeni güncellemesi, yeni verilere dayalı olarak sürekli adapte olan bir makine öğrenimini destekliyor. Bu, insanların fark etmesi gereken hoş bir değişiklik” dedi.

Instagram her ne kadar algoritmik düzende diretiyor olsa da, ek seçenek olarak kronolojik sırayı getirmesi, bazı memnun olmayan kişileri rahatlatacaktır. Örneğin Twitter’ın da ana sayfasında bir algoritmik düzen varken, isteğe bağlı kronolojik sıraya döndürülebiliyor.