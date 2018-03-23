Instagram Eski Sisteme Geri mi Dönüyor?

Instagram, her geçen gün yeni güncelleme ile karşımıza çıkıyor. Son yapılan değişiklik ise kullanıcıların canını bir hayli sıktı.

Instagram, kullanıcıların geri bildirimlerine dayanarak 'timeline'da yeni değişiklikler yaptığını duyurdu. Bu değişikliklerden biri, el ile sayfayı yenilemenizi sağlayan 'Yeni Mesajlar'da bulunan düğmeydi. Bu, timeline'da önceden bulunan sayfanın otomatik olarak yenilemesini önleyecek ve sizi uygulamanızın hangi bölümünde kalmak istiyorsanız orada tutacak. Bu yeni özellik, otomatik olarak siz istemeden sizin sayfada başa atılmanızı önleyecek.

Diğer bir değişiklik ise sayfanın ters kronolojik sıraya göre ilerlemesi üzerine oldu. Eskiden Instagram'ın özelliği olan ve kullanıcıların artık oluşmuş olduğu 'ters kronolojik' sayfa sistemi de değişiyor. Bunun yerine geçecek sistem ise çok daha farklı. Instagram'da görmek istediklerinizi başa alan bu sistem algoritmik zaman kavramı ile çalışacak.

Değişiklikler yapılırken Instagram kullanıcılarının geri bildirimleri önemsendiği söylenmesine rağmen kullanıcıların düşüncüleri bunun tam aksi yönünde. Kullanıcıların fikri, kısaca söylemek gerekirse, değişiklikler Instagram'ın kullanıcılarının geri bildirimleri dinlenirken, Instagram'ı bu fikirleri nasıl uygulayacağını bilmediğini ya da düzgün bir şekilde yapılması için yeterince önemsenmediği düşündürüyor.