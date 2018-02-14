Instagram’ın Hikayeler’in ekran görüntüsü alındığında karşı tarafa bildirim gitme özelliğini aşmak için yapılması gerekenleri açıkladık.

Instagram’a uzun süredir beklenen bir özellik geldi. Bundan sonra Instagram Hikayeler kısmında aldığınız ekran görüntüleri, ekran görüntüsünü aldığınız kişiye bildirim olarak gidecek. Bildiğiniz gibi Instagram Hikayeler, 24 saat içinde tüm görselleri silen hızlı bir fotoğraf paylaşma özelliği. Bu hızdan hoşlanmayıp fotoğrafların ekran görüntüsünü alan insanlar, niyetleri ne olursa olsun bundan sonra Instagram Hikayeler’de görselini kopyaladığı kişiye bildirilecek.

Bu bildirimden nasıl kurtulurum?

Bu bildirimlerden kurtulmanın en etkili yolu telefonu uçak moduna almaktan geçiyor. Önce Instagram Hikayelerde görseli açıp, ardından telefonu uçak moduna aldığınızda, özgürce kişilerin ekran görüntülerini almaya devam edebilirsiniz. İnternet kesildiği için ekran görüntüsünü aldığınız kişilere bildirim gitmeyecek bu sayede sorununuzu çözmüş olacaksınız.

Bu özelliğin dışında Story Reposter isimli uygulama da işinize yarayabilir. Instagram hikayelerini alıp telefonunuza kaydeden uygulama, bu sayede hiçbir ekran görüntüsü almadan fotoğrafları bilgisayarınıza indirmenizi sağlıyor. Instagram gibi bir platformun yakın zamanda bu iki sisteme de bir çözüm bulacağını düşünüyorum, ancak şu anda ekran görüntüsü aldığınızda bildirimin gitmemesi için bu iki özelliği kullanabiliyorsunuz.

Instagram Story’de paylaşılan görseller kişilerin kendilerine ait oluyorlar. Hatırlatalım, ekran görüntülerini alıp yapacağınız her şeyden siz sorumlu oluyorsunuz. Bu yüzden ekran görüntüsü alırken bir kez daha düşünmenizi öneriyorum.