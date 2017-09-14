Tek gözünü yaşadığı bi sendrom yüzünden kaybeden 12 yaşındaki Harry’nin annesine sarıldığı zararsız fotoğraf, Instagram’ın kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle kaldırıldı.

Harry Beswick, Goldenhar sendromu ile dünyaya geldi. Bu sebeple bir gözü, bir kulağı, burun deliği eksik. Aynı zamanda Harry otzimin bi getirisi olarak öğrenme zorluğu da çekiyor. Annesi Charlie ise oğlunun hayatını kolaylaştımak için elinden geleni yapıyor ve onu sevgiden mahrum bırakmıyor.

Görünüşünden dolayı yargılanan ya da toplumsal izolasyona maruz kalan Harry ve annesi, sevgi dolu anlarını sosyal medya hesaplarından paylaşmayı çok seviyorlar:

Ancak Instagram, görüntülerin kuralları ihlal etmesi sebebiyle kaldırmaya başlıyor. Hem de bir kez değil iki kez aynı hatayı yapıyor:

Chalie tepkisini şöyle gösteriyor: “Farklı görünümdeki birine insanların bakmak istememelerini saygıyla karşılarım. Ancak bu karar Instagrama’a kalmamıştır”

“Instagram'ın bu tavrı iğrenç bir şey ve bana ayrımcılık gibi geliyor. Oğlumu ve onun yüzünü gösterdiğim için gurur duyuyorum”

Anne Charlie Beswick'in konu hakkındaki tepkisini yansıttığı Twitter paylaşımı, 100.000*'den fazla retweet ve 60.000'den fazla beğeni aldı. İnternet trolleri haricinde genç anne binlerce kişiden yorumlarla destek aldı.

Harry, kafatasının yeniden yapılandırılması için iki profesör değiştirdi ve 10 operasyon geçirdi. Daha şimdiden çoğu insanın katlanamayacağı acılara katlandı. Kendisine geçmiş olsun diyor ve annesini bu muhteşem açıklamalarından dolayı kutluyoruz.

Instagram, sosyal medya trolleri ve toplumsal yargılarımız zaten bildiğiniz gibi eleştirilemeyecek düzeyde çarpık. Biz iyi olanın yanında olmaya devam edelim.