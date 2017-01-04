Intel, CES 2017'de Yeni NUC Modellerini Tanıttı

Intel, tasarımını yenilediği ve yeni nesil işlemcilerle güçlendirdiği 5 yeni NUC modelini CES 2017’de tanıttı.

Intel NUC mini bilgisayarlar, uygun fiyatı, küçük boyutu ve fiyatına ve boyutuna oranla güçlü olmasıyla adından söz ettirdi. Şimdi ise şirket, CES 2017 etkinliğinde yeni NUC’ları tanıttı.

Intel’in yaptığı duyuruya göre, şirketin mini bilgisayarlarında birtakım geliştirmeler yapıldı. Bu geliştirmenin en önemli kısmı, işlemcinin değişmesi. Yeni Intel NUC’larda işlemci olarak yedinci nesil masaüstü işlemcileri yer alıyor, ayrıca Thunderbolt 3 girişleri de eklemiş.

Intel, toplamda 5 yeni NUC modelini tanıttı. Bunlardan ikisi Core i3 masaüstü işlemcisi, ikisi Core i5 masaüstü işlemcisi ve biri de Core i7 masaüstü işlemcisi barındırıyor. Bununla birlikte yeni NUC’ların iki farklı boyutu bulunuyor. Büyük boyuta sahip olan NUC modeli, 2,5 inç SATA depolama cihazlarını desteklerken daha küçük bir boyuta sahip olan diğer model, PCI-E girişli SSD’ler için tasarlanmış. Her modelde 4 adet USB 3.0, ethernet, HDMI, ses ve Thunderbolt 3 destekli USB-C girişi ve microSD kart okuyucusu bulunuyor.