Biliyoruz net bir görüşün mümkün olduğu yüzlerce bakış açısıyla, verilecek binlerce cevap var. Ancak internet bu; bir tartışma başladığında bazen bitmek bilmez.

Bir arkadaş ortamında ya da herhangi bir ders esnasında dünyadaki en tehlikeli şeyin ne olabileceği üzerine tartışmış, hatta kendi kendinize bunu irdelemiş bile olabilirsiniz. Ancak bu denli açık uçlu sorulara verilen bütün mantıklı cevaplar, bilgi zenginliği açısından önemlidir. Dolayısı ile bu tip konuları tartışabileceğiniz ortamlar size çok şey katar. İnternet dünyasında işlevselliğini sorguladığımız milyonlarca bilgi arasında sıyrılan bir platform var: Quora. Siz söylemeden belirteyim bu bir reklam değil. İnsanlar ve gerçekten bir şeyleri merak edenler bu platformda buluşup sorularını soruyorlar ve birbirlerinin sorularını yanıtlıyorlar.

“Dünyadaki en tehlikeli şey nedir?” sorusuna en ilginç cevap Quora’nın ürün tasarımcısı Chris Oslund’dan geldi. Kendisine göre volkanlar dünyadaki en tehlikeli şeyler. Elbette akla felaketler geldiğinde bir uzun bir liste yapmak mümkün ama OSlund durumu çok güzel açıklamış:

Bugün Endonezya olarak bildiğimiz yerde bulunan Sumatra Adası’nda Toba gölü adında volkanik bir göl bulunur. Tam 70.000 yıl önce büyük bir volkanik patlama yaşanan yerdir burası. Patlamanın ardından Asya’nın büyük bölümü volkanik kışa teslim olmuştur:

Antik dönemde milyonlarca yıl aktif kalan ve bugün Sibirya Tuzakları olarak bilinen bölge, kitlesel yok oluşların kaynağı olarak görülüyor:

Dünya tarihini son 500 milyon yıllık döneminde o kadar çok volkanik olay var ki cevapta sadece en yıkıcı ve iklimsel olarak en sarsıcı olanları yazılmış. Son bin yıldaki en büyük patlama ise Tambora'da yaşandı. Bu patlamanın sesi, 2600 kilometre uzaklıktaki insanların bile kulağına patlayan bir silahın sesi gibi ulaştı. Yaklaşık 10 milyar ton volkanik malzeme havaya püskürtüldü ve 1500 kilometrelik çapa sahip alana kül yağdı. Dev volkanik patlamalar sonucunda oluştuğu düşünülen ve yüzlerce yıl devam ettiği kanıtlanan lav nehirlerinin izlerine rastlayabiliyoruz. Eğer tüm bunlar inandırıcı gelmiyorsa Pompei felaketi unutulmayan afetler arasında yer alıyor.

Gerçekten de insanın doğa karşısında yapabileceği hiçbir şey yok. Onu yok etmenin tek yolu yavaş yavaş saldırmak ve bunu zaten yapıyoruz. Ancak doğanın cevabı muhtemelen en büyük felaketler silsilesiyle olacak. İşte o zaman insanın dünyadaki en tehlikeli şey olup olmadığını tartışacağız.

Bu ilginç soruya vereceğiniz farklı cevaplar varsa siz de yorumlar kısmına yazabilirsiniz.