Internet Explorer'da Yazdığınız Her Şeyi Sızdıran Ciddi Açık

Internet Exporer'ın son sürümünde ortaya çıkan bir hata, adres çubuğuna yazılan her şeyi sızdırıyor. Microsoft şu anda nedenlerini araştırıyor.

Internet Explorer’ın son sürümünde, adresleri, arama terimlerini veya adres çubuğuna yazılmış diğer metinleri sızdıran bir hata bulundu.

Şu anda ziyaret edilen web sayfalarının hemen hemen hepsinde karşılaşılan bu hata, kullanıcı adres çubuğuna bir şey yazdığında belirtilen her şeyi metin olarak algılamasına sebep oluyor.

Hala düzenli olarak Internet Explorer kullanan var mı pek sanmıyorum, ancak olur ya kullanmaya devam ediyorsanız bu sorun, istemediğiniz hassas bilgilerin zararlı kişilerin eline geçmesine sebep olabilir.

Hata salı günü güvenlik araştırmacısı Manuel Caballero tarafından ortaya çıkarıldı. Bilgi hırsızlığı için çok elverişli bir ortamın yaratıldığı tarayıcı yerine Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge veya Opera gibi tarayıcılar kullanmanız öneriliyor.

Windows bu süreçte güvenlik sorunlarını araştırarak en kısa sürede güncelleme getirecektir, ancak güncelleme gelse bile eski ve terk edilmiş bir tarayıcı olduğu için güvenirliliği her zaman sorgulanacaktır.