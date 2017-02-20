Artık yüzlerce farklı site binlerce uygulama var. Peki hesaplarımızın güvenli olması için ne yapmalı, nasıl şifre belirlemeliyiz?

Dijital dünya büyüdükçe büyüdü. Özellikle sosyal medyanın yükselmesi ile dünya bambaşka bir yer oldu. Onlarca sosyal medya sitesi, yüzlerce servis, binlerce uygulama, milyonlarca blog, milyarlarca site… Her biri için bir kullanıcı adı ve şifreye ihtiyacınız var, çünkü üye olmadan kullanamıyorsunuz. Birçok kişi farklı site hesapları için aynı şifreyi kullanıyor, ki bu çok sakıncalı. Yine birçok kişi; ismini, soyismini, doğum tarihini şifre içinde kullanıyor, ki bunlar hackerlar için en kolay çözülebilecek şifre türlerinden biri. Bazıları ise buna bile zahmet etmiyor. İnternette en çok kullanılan 8. şifre “password”.

Geçtiğimiz yıllarda Yahoo’dan 1 milyar hesap bilgisi çalındığını hatırlıyorsunuz, değil mi? Eğer bir Yahoo hesabınız varsa ve bunda da diğer hesaplarınızla aynı şifreyi kullanıyorsanız, bunlardan biri çalınmadıysa şanslısınız. Şifrenizle birlikte isim, soyisim, adres gibi bilgileriniz de çalındı ve bunlardan hareketle diğer hesaplarınızın ele geçmesi an meselesi.

Peki Ne Yapmalıyız?

İnsan beyni anlamsız şeyleri çok da fazla ezberleyemez-tabii bu Melik Duyar için geçerli bir önerme değil-. Bu nedenle ismimiz, doğum tarihimiz gibi bilgileri şifrelerde kullanıyoruz. Onlarca hesap olunca da tek bir şifreyi bunlarda kullanıyoruz. O halde şifre ezberlemeyi bırakmamız gerek! Eğer şifremiz “password” ise, bir hacker kullandığı program aracılığı ile milisaniyeler içinde bunu tahmin edecektir. Ancak şifreniz 16 karakterden oluşuyor ve büyük harf, küçük harf ve simge karakterlerden oluşuyorsa; hackerlar kullandıkları programda bunu tahmin etmek için 609 milyon yıl boyunca bilgisayarlarını açık tutmak zorundalar. Düşünün; “$q23Wsdf34eYIi@X” gibi bir şifre için 609 milyon yıl!

Peki nasıl böyle şifreler bulup aklımızda tutacağız? Bu tarz şifreler üreten programlar kullanarak, aklımızda tutmamıza gerek kalmayacak. Ayrıca her hesap için de ayrı şifre üretecek. LastPass, KeePass, Dashlane gibi programlar ile şifrelerinizi yönetebilirsiniz. Her yıl hacklenen milyonlarca insandan biri olmamanız dileğiyle!