İnternetin En Güvenli Şifreleme Yöntemi: Lav Lambaları

Cloudflare, internet sunucularını şifrelemek için tamamen doğal yollarla şekiller oluşturan lav lambalarını kullanıyor.

Cloudflare, web üzerinde milyonlarca site için güvenlik ve alan adı hizmeti sağlar. Şirket, özellikle şifreleme konusunda sağlam bir üne sahiptir. Hackerları durdurmanın neredeyse imkansız olduğu bu günlerde, böylesine ciddi verileri nasıl korunduğunu hiç düşündünüz mü? Cloudflare’in bunun için çok ciddi bir yöntemi var. Şirket, verileri şifrelemek için San Francisco merkez lobilerinde bulunan 100 adet lav lambasının bulunduğu duvardan güç alıyor.

Cloudflare’ın tek koruması bu duvar değil, ancak aralarında açık ara en sağlam olanı bu duvar. HTTP ve HTTPS ağlarının %10’unu koruyan bu duvar, şirket için vazgeçilmez bir yerde duruyor.

Duvarın işlevi için en basit açıklama, lav lambalarının yaptığı rastgele şekillerin özel bir kamerayla bilgisayar diline çevrilerek kodlanması olarak açıklanabilir. Kodlamayla ne yaparsak yapalım rastgele sayı üretmek pek mümkün değildir. Zaten bilgisayara rastgele sayı ürettirmeyiz, rastgele sayıyı taklit edecek bir sistem gerçekleştiririz. Bu taklit eden kaynak kodu çözüldüğünde şifre de bulunmuş olur. Cloudflare’in bulduğu yöntemde işin içine bilgisayarın taklidi girmeyerek gerçekten rastgele bir sayı oluşturulabiliyor. Oluşturulan sayı hiçbir hileyle öngörülemez bir hale geliyor.

Cloudflare, sürekli renkleri değişen lav lambası duvarını videoya kaydeder ve bu video aracılığı ile belirli bir anahtara çevirir. Bazı insanlar videoların ortaya çıkartılma durumundan endişeli olsa da, Cloudfare’in aldığı önlemlere göre böyle bir ihtimal yok. Peki, sizce şifreleme için gerçekliğin rastgeleliğini kullanmak işe yarar mı? Yoksa hackerlar bir şekilde bunun da üstesinden gelebilir mi? Yorumlarınızı bekliyorum.