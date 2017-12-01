Yeni geliştirilen ZozoSuit, vücudunuzun tam ölçüsünü alarak internetten verdiğiniz kıyafet siparişlerinizde hoş olmayan süprizler ile karşılaşmanınızın önüne geçecek.

Japonya'nın en büyük moda perakendecisinin sahibi, çevrimiçi giysileri satın almada devrim yaratacak yüksek teknoloji ürünü bir giysi tasarladı. Uzun iç çamaşırı gibi görünen giysinin etrafında 15 bin adet hassas vücut ölçümü sensörü bulunuyor. ZozoSuit adı verilen giysi, internet üzerinden yapılan alışverişlerde kıyafetlerin üstünüze tam oturmasını sağlıyor.

Birçok alışveriş sitesi müşteri memnuniyetini arttırmak için, kaliteli bir iade sistemi oluşturmaya çalışıyor ancak kargo fiyatları ürünlerin fiyatlarında artışa sebep oluyor. Auckland Üniversitesi Biyomühendislik Enstitüsü Biyomimetikler Laboratuvarı tarafından yapılan ilk araştırmalar sonrasında ZozoSuit, müşteri memnuniyetini artırmak ve geri dönüş nakliye masraflarını azaltmak için, Start Today ve Yeni Zelanda merkezli StretchSense'in işbirliği ile geliştirildi.

StretchSense Pazarlama Direktörü Shin Jeong Park’a göre; Bluetooth üzerinden veri aktarımı yapabilen ZozoSuit ile insanların fizik ölçülerini saptamanın yanı sıra, duruş ve hareket verilerinden faydalanarak sağlık ile ilgili bilgiler de alabiliriz. Ayrıca bir sporcunun hareketleri incelenerek, performans sınırlarının maksimuma çıkarılabileceğini düşünüyor.