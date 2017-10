Into The Dead 2 Bugün Oyuncuların Beğenisine Sunuldu!

PIKPOK isimli stüdyonun beğenilen mobil oyunu Into The Dead'in devam oyunu "Into The Dead 2" oyuncuların beğenisine sunuldu.

Into The Dead 2, muhteşem görselleri ve mobil oyunlara göre gayet harika hikayesi ile oyuncuların beğenisine sunuldu. "Zombie shooter" türündeki oyunun ilki, Google Play Store'daki diğer rakiplerine göre oldukça iyi yorumlar almıştı. Ancak ikinci oyunun şu an için reklamlarından kurtulabileceğiniz bir versiyonu yok. İLGİLİ HABER Harran'da Çekilmiş Zombi Oyunu: Dying Light! Şu an için sadece Android telefonlarda oynayabileceğiniz oyunun grafikleri oldukça iyi gözüküyor. İlk oyuna göre oyun mekaniği fazla değişmeyen oyunun ise, şu an için getirdiği oyun içi hikayesi ve evcil hayvanınızı yardımcı olarak kullanma mekaniğiyle oldukça ilgi çekeceğe benziyor. Oyun bedava olarak piyasaya sürüldü, ancak her içeriğine ücretsiz olarak erişemiyorsunuz. Yine de bu paralı içeriğin oyunu oynamanıza öyle muhteşem bir katkısı da olmadığını söyleyelim. Oyunun şu anlık oynanabilir 60 leveli var ve zamanla da bölüm sayısı arttırılabileceği söyleniyor. Oldukça uzun süre iyi bir mobil oyun alternatifi olabilecek oyunu beğendiniz mi? Lütfen yorumlarda yazın. Into The Dead 2  İNDİR

Kaynak : http://www.androidpolice.com/2017/10/11/worldwide-release-dead-2-today/

