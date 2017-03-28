iOS 10.3 İle Birlikte Telefonlar Çok Daha Fazla Hızlanacak!

iOS 10.2'nin birçok hatasını gideren iOS 10.3 güncellemesi hata giderimi dışında performansı artıran birçok özellik de geliştirdi. Telefonunuz daha akıcı ve hızlı olacak.

Apple, dün yayınladığı yeni güncelleme ile birlikte birçok önemli hatayı ortadan kaldırdı. Özellikle güvenlik konusunda birkaç hataya rastlanmış 10.2’nin yerine gelen iOS 10.3’ü piyasaya süren Apple, iOS işletim sisteminde çalışan Apple mühendisi Renaud Lienhart tarafından yapılan değişiklikle yeni güncellemenin eskisine göre daha hızlı olacağı açıklandı. Lienhart, kişisel Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada 10.3’de çok daha titiz çalıştıklarını belirterek, animasyonları biraz daha kısaltarak telefonun hızını artırdıklarını belirtti.

iOS 10.3’e milyonlarca Apple kullanıcısı geçiş yaptı ve işletim sistemi ile ilgili ilk izlenimler son derece umut vaat edici. İşletim sisteminin biraz daha hızlı hissedilmesi için yapılan güncelleme, APFS düşük gecikme süresi olacak şekilde tasarlandığından iOS cihazlarında yer alan okuma ve yazma hızlarını da geliştiriyor. Bu güncelleme ile birlikte gelen yenilikleri hemen fark edemeseniz bile, çok fazla veri yazılan noktalarda fark edilebilecektir.

Eğer güncellemeyi kurmadıysanız hemen kurmanızı öneriyoruz. Apple, her yeni güncellemesi ile birlikte sistemde çıkmış hataları düzeltiyor. Birçok saldırgan bu hataları kullanarak kullanıcıların sistemlerine saldırabiliyor.