iOS 11'de Wi-Fi ve Bluetooth'la İlgili Ciddi Bir Sorun Var!

iOS 11'in kontrol merkezinden Wi-Fi ve Bluetooth düğmelerine tıkladığınızda donanımın kapanmaması tepkilere yol açıyor.

iOS 11’i telefonuna yükleyenlerin fark ettiği bir şey oldu. Kontrol merkezinde yer alan Wi-Fi ve Bluetooth simgelerine tıkladığımızda normalde kapanması gereken özellikler kapanmıyorlar. Donanımı kapatmak yerine bağlı olduğu ağdan çıkan Wi-Fi, birçok kişinin telefonda Wi-Fi ve Bluetooth çalışmadığını düşünmesine yol açıyor. Halbuki arka planda telefonun şarjını sömüren iki donanım aktif olarak çalışmaya devam ediyor.

Adil olmak gerekirse, Apple yayınladığı bilgilerde bundan bahsetmişti, ancak bu bilgilendirme kullanıcılarının kafasını karıştırmayacak anlamına gelmiyor.

Wi-Fi ve Bluetooth’u gerçekten kapatmak isterseniz ayarlara girerek buradan donanımı devre dışı bırakmanız gerekiyor. Bluetooth gibi sık sık kullanılmayan bir donanımı açık bırakırsanız, her gün pilinizin büyük bir kısmını boşu boşuna hediye etmiş olursunuz. Pil konusunda zaten cimri olan iPhone için son derece sıkıntılı bir durum. Bu yüzden Apple yeni bir güncelleme getirene kadar bu özellikleri kontrol paneli yerine ayarlar sekmesinin içerisinden kapatmaya özen göstermenizi öneriyorum.