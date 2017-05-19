iOS 11'e Ait Bir Konsept Tasarım Daha Yayınlandı!

Bu yeni konsept iOS 11 tasarımında üretkenlik açısından bir çok yenilik yer alıyor.

Yeni ortaya çıkan iOS 11 konsept tasarımı iPad için olsa da tüm iOS cihazlar da bunlara benzer özelliklere sahip olabilir. Bugüne kadar iOS 11 ile ilgili birçok konsept tasarım çıksa da bu seferki tasarım, iPad'ler için gerçekten olabilecek, hatta olması gereken özelliklere sahip.

MacStories tarafından paylaşılan bu tasarım Sam Beckett tarafından yapılmış. Tasarımda iPad'in üretkenliğini arttıran ve gerçekten bilgisayar yerine geçebilmesini sağlayacak birçok özellik gösterilmiş. Bu özellikler içerisinde işletim sistemi genelinde kullanabileceğimiz bir sürükle-bırak sistemi yer alıyor. Şu an için iOS bu özelliğe tam olarak sahip değil. Bu özellik, kullanıcıların programlar arasında kolayca görsel, yazı ve dosya taşımalarını sağlayabilir.

Ayrıca bu sürükle-bırak özelliği için ekranın yukarısına bir çekmece geliştirilmiş. Fotoğraf, müzik gibi dosyaları bu çekmeceye bırakıp daha sonra veya başka bir programdan kolayca ulaşabiliyoruz.

Bu tasarımda yeni bir çift ekran modu için geliştirilmiş kolay bir program seçici de bulunmakta. Şimdilik yan ekranda kullanmak istediğimiz programı yatay bir listeden seçiyoruz bu da aradığımız programı bulmamız için daha uzun süre uğraşmamız gerektiği anlamına geliyor. Bu program seçici tüm programları ızgara şeklinde gösteriyor ve istenilen programın kolayca seçilmesini sağlıyor. Sık kullanılan programlar da bu listenin en altında ayrı bir bölüme konumlandırılmış. Bu çift ekran arayüzünün Apple'ın tanıttığından daha iyi göründüğünü söyleyebiliriz.

Apple iPad'in bir dosya sistemine ihtiyacı olmadığını belirtse de MacStories artık yeni bir arama modülü üretilmesi gerektiğini iddia ediyor. iCloud Drive gibi özellikler eklendikçe ve işletim sistemi genişledikçe kullanıcıların dosyalarını takip etmeleri zorlaştığı belirtildi.

Apple'ın iOS 11'i önümüzdeki ay WWDC 2017 etkinliğinde tanıtacağı düşünülüyor. Bu etkinlikte yeni 10.5" boyutlarındaki iPad Pro'nun da tanıtılacağı da beklenmekte.

iOS 11 ile gelebilecek özellikler yukarıda saydıklarımız kadar değil. Onlarca değişikliğe ve iyileştirmeye sahip olan bu tasarımın videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.