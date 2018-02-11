iOS Cihazınızda Snapchat'in Eski Tasarımına Nasıl Dönersiniz?

Snapchat'in yeni tasarımı hoşunuza gitmediyse, biraz değişik de olsa eski haline dönmeniz için bir yöntem mevcut.

Snapchat'in yeni tasarımı kullanıcıların bir kısmını mutlu etse de, yazılımı uzun süredir kullanan sadık kullanıcıların da bir o kadar tepkisini çekmiş durumda. Normalde iOS cihazınızda Snapchat'in eski tasarımını kullanmak mümkün değil ama bir Twitter kullanıcısı enteresan bir yöntemle bunu başarmış.

Snapchat'in Eski Versiyonuna Nasıl Dönersiniz?

Öncelikle Snapchat'i cihazımızdan siliyoruz.

Ayarlar -> iTunes ve App Store sekmesine gidip otomatik güncellemeleri kapatıyoruz.

Snapchat'i tekrar indiriyoruz.

E-mail adresimizi giriyoruz ve 'şifremi unuttum' diyoruz.

Kodu aldıktan sonra giriyoruz ve 'şifreyi değiştir' diyerek yeni şifre giriyoruz.

Giriş yaptıktan sonra eski tasarım bizi karşılıyor.

Elbette bu yöntemin uzunca bir süre çalışacağını öngörmek zor. Siz ne düşünüyorsunuz? Snapchat'i yeni tasarımı hoşunuza gitti mi yoksa eski tasarımı mı kullanmayı düşünüyorsunuz?