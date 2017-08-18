iPhone 8'inKablosuz Şarj Sistemi Görüntülendi!

Çin'den gelen yeni fotoğraflar, iPhone 8'in kablosuz şarj ile geleceği iddialarını güçlendirdi.

iPhone 8’in tanıtılmasına kısa zaman kala kablosuz şarj konusu yeniden gündeme geldi. Çinli sosyal medya platformu Weibo’da paylaşılan görseller, daha önce paylaşılan çizim fotoğrafların aksine birleştirilmiş parçaları gösteriyor.

IClarified tarafından paylaşılan fotoğraflarda bir anakarta monte edilmiş endüktif şarj bobinleri gözüküyor ve bu, kesinlikle bir kablosuz şarj sistemine ait.

Bu parçaların iPhone 8’e ait olduğu kesinleşmiş değil. Bir başka cihazın kablosuz şarj sisteminden alınmış görüntüler de olabilir.

KGI Securities analisti Ming-Chi Kuo, 2017 yılında çıkacak tüm iPhone’ların kablosuz şarj özelliği olacağını belirtti. Fakat kablosuz şarj standı diğer markalarda olduğu gibi kutudan çıkmayacak, ek olarak alınması gerekecek.

Daring Fireball’dan John Gruber da Apple’ın OLED ekranlı yeni iPhone modellerinin ilk çıktığında kablosuz şarjı yazılım olarak desteklemeyeceğini, ancak iOS 11.1 ile birlikte kablosuz şarj desteğine kavuşacağını söyledi.