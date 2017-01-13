Samsung'un Galaxy Edge Serisi Apple'da: Karşınızda iPhone 8 Edge!

Apple'ın 2017 yılının son aylarında satışa sunacağı iddia edilen iPhone 8 modeli, ilginç detaylarla sektörün kaderini değiştirebilir.

2017 yılında piyasaya sürülmesi beklenen iPhone 8 ailesi hakkında pek çok söylenti mevcut. Ne var ki Amerikalı teknoloji devi, kesin detayları açıklamaktan şiddetle kaçınıyor. Geçmişte iPhone modelleri hakkında ortaya pek çok iddia atılmış ama bunların çoğu, gerçeklikle buluşmamıştı. Ne var ki iPhone ilgili söylentiler, gerçekliğe bu kez çok yakın.

Önceki haberlerimizde yeni iPhone'un paslanmaz çelik gövde ve baştan sonra cam tasarıma sahip olacağına değinmiştik. Şimdiyse donanım kalemleri ile ilgili detaylar öne sürülüyor. Dedikodular doğruysa Apple iPhone Plus modeli; 3D Touch arabirimi ile donatılmış 5.8 inçlik FHD AMOLED ekran, 4 GB RAM ve dört çekirdekli Apple A11 işlemcisi ile güçlenecek. Söz konusu amiral gemisi akıllı telefon, Galaxy Edge serisine fiziksel olarak benzeyebilir. Cihazın arka kamerası 12 megapiksele destek verirken, ön kamera 7 megapikselle yetinecek. 7 megapiksel size biraz düşük görünebilir ama asıl nokta, söz konusu kameranın retina taraması yapabilmesi ve böylece, akıllı telefon güvenliğini geleceğe taşıması.

Şimdilik iPhone 8 Plus kod adıyla, dedikodu kazanında kaynayan model, tıpkı iPhone 7'de nihayet gelen IP67 sertifikasına, hatta bunu geliştirerek IP68 sahip olabilir. Buradan hareketle iPhone 8 suya ve toza karşı daha dayanıklı olacak gibi görünüyor.