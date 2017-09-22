iPhone 8’in İçinden, iPhone 7’den Daha Küçük Batarya Çıktı!

İlk iPhone'dan bu yana teknolojinin bütün vadilerinde nam salmış, milyonlarının canını yakmış bir söz vardır: "Batarya mı? Batarya ne arar la iPhone'da?"

Apple’ın 10 yıldır en çok satan serisinin son üyesi iPhone 8, bugün dünyanın çoğu ülkesinde satışa çıktı. Ancak cihaz, yapılan “Adı iPhone 7S olsaydı daha iyi olurdu” yakıştırmasını hak ediyormuş gibi duruyor.

iPhone 8’i bekledik, bekledik ve sonunda 12 Eylül’deki lansmanda görebildik, görmez olaydık. iPhone 8 diye Apple, bizlere iPhone 7S ve 7S Plus’ı tanıttı. Teknik özellikler açısından her ne kadar çığır açan bir cihaz olsa da, tasarım konusunda sınıfta kaldı.

Beklediğimiz iPhone elbette ki bu değildi. iPhone X, beklentilerimizi daha çok karşılamayı başardı. Nitekim dünyanın en çok hazinesine sahip firmadan iki iş yaptığında birinin yarım olmasını istemezsiniz. Tamam, A11 Bionic işlemci yongası gerçekten çok çok iyi bir performans sergiliyor, kabul ediyoruz. Apple’ın gelenekleri böyle işlemezdi, performans geliştirmesi yapılan her model S takısıyla yeniden piyasaya sürülürdü.

iPhone 8’in satışa çıkışının ardından gelen haberler gene yazık ki iyi değil. iPhone 7’in batarya gücü ile normalde daha iyi olması gereken iPhone 8’in batarya gücü karşılaştırıldığında gerçekten başarısız bir iş olduğu anlaşılıyor.

iPhone 7’de bulunan 7.45 watt/saat’lik batarya karşısında iPhone 8’de 6.96 watt/saatlik batarya koyulmuş. Üstelik bu batarya hızlı şarj ve kablosuz şarj gibi teknolojileri desteleyecek olmasına rağmen, bir önceki iPhone’dan daha güçsüz.

Kabul edelim ki yeni iPhone’lar arasındaki tek yıldız iPhone X oldu. Ne kadar satarsa satsın, ne kadar yüksek performas sergilerse sergilesin iPhone 8, Apple’ın bu zamana kadar ortaya koyduğu en beklenmedik işlerin başında geliyor.

