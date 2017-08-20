iPhone 8'in Kablosuz Şarj Padlerinin Görselleri Sızdırıldı!

iPhone 8'in olduğu iddia edilen kablosuz şarj padlerinin görselleri internette sızdırıldı. Sızıntılar doğruysa, karşımıza çıkacak kablosuz şarjın nasıl olacağı konusunda bilgi sahibi oluyoruz.

Yeni çıkacak iPhone modelleriyle ilgili sızıntılar neredeyse bitti ve artık son hallerini aldı derken, yeni bir sızıntı daha boy gösteriyor. Bu seferki sızıntı aslında iPhone 8'den ziyade onun aksesuarıyla alakalı. İlk olarak Apple hayranları tarafından dahili bir kablosuz şarj beklenmişti ancak sonradan aksesuar aracılığıyla kablosuz şarj edebileceğimizi öğrenmiş olduk. Artık bugün, sızıntılar eğer doğruysa iPhone 8 kablosuz şarj aletinin nasıl olacağını anlayabiliyoruz.

Sızıntı görüntüleri Twitter kullanıcısı mmddj_china tarafından bizlere sunuldu. Görüntüler, kablosuz şarj padlerini gösteriyor. iPhone 8 ve muhtelemen iPhone 7- 7S modellerinin bu kablosuz şarj olanaklarından yararlanacakları düşünülüyor. Hatta sırf bu yüzden de cihazların arka kısımlarının cam olması en yüksek olasılığa sahip olarak gösteriliyor. Ancak yine de görüntülerdeki şarj padlerinin son halleri olmayabilir. Yani birçok şey değişebilir ve değişik bir tasarıma bile şahit olabiliriz.

Şu anda sızıntıların ne denli gerçeği yansıttığını bilemiyoruz ancak halihazırda kablosuz şarj cihazlarına çok kısa süre içinde ulaşacağız. Yeni iPhone'ların tanıtımına hiç olmadığımız kadar yakınız ve sızıntıların gerçeği ne kadar yansıttığı çok kısa süre belli olacaktır.