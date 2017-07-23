iPhone'da Uygulamaları Kapatmak Pil Ömrünü Uzatmaz!

iPhone ve diğer telefonlarda uygulamaları kapatarak pil ömrünü uzatma eylemi, Apple'ın açıklamasına göre son derece yanlış bir hareket.

iPhone’da kullanılmayan uygulamaları kapatmak pil ömrünü artırmaz. İnanması güç belki, ancak yıllardan beri yaptığımız kullanılmayan uygulamaları kapatma işlemi iPhone’un pil ömrünü kurtarmaya kesinlikle yardımcı olmayacak. Bunu biz söylemiyoruz. Bizzat Apple blog yazarı John Gruber söylüyor. Gruber, bu haftanın başlarında yaptığı açıklamayla “iOS’ta hala yapılan en büyük yanlış” olarak uygulamaları kapatınca daha az batarya harcama anlayışını belirtti.

Yalnızca Apple’da değil, akıllı telefonların hepsinde yer alan uygulama kapatma konusu, Apple’dan gelen açıklamayla iOS’lar için gereksiz olduğu netleşti. Aynı mantıkta Android’ler için de gereksiz olduğunu söyleyebileceğimiz uygulama kapatma durumu, yıllar içerisinde belki de aralarında bizlerin de bulunduğu birçok sayfa tarafından önerildi ve kullanıldı.

Geçen sene bir Apple fanı olan Caleb, Apple’ın CEO’su Tim Cook’a “Siz iOS görevlerinden kullanmadığınız uygulamaları kapatıyor musunuz?” diye sordu. Apple’ın yazılım geliştirme başkanı Craig Federighi’den gelen açıklama ise son derece netti. “Hayır ve Hayır. :)”

Yapılan açıklamaya göre kullanılmayan uygulamanın kapatılması şarj ömrünü uzatmıyor, aksine düşürüyor. Çünkü uygulamayı kapatırken bir güç harcadığınız gibi 5 dk sonra yeniden açmak isterseniz yine güç harcayacaksınız.

Bu alışkanlıktan vazgeçmemizi isteyen Apple, yeni telefonların RAM kapasitesinin fazlasıyla yeterli olduğunu, bu yüzden uygulamaları kapatmaya gerek olmadığını belirtti.

Buradan biz de belirtelim. Bundan sonra iOS işletim sistemine sahip telefonları kullanırken kullandığınız uygulamaları kapatmadan önce bataryayı düşüreceğini bir kez daha düşünün.