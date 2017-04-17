iPhone Sahiplerinin Kullanabilecekleri En İlginç 5 Aksesuar!

Eğer bir iPhone sahibiyseniz, yalnızca Apple Store’daki aksesuarlara kalmadan çok daha ilginç yardımcı ürünler kullanabilirsiniz. Bunlardan bazılarına değindik.

Android cihazlar aslında bu anlamda biraz daha şanslı. Çünkü akıllı telefon ekosisteminde çok daha geniş kaplaması ve farklı üreticilerin yaptıkları ürünlerin başka telefonlarda da kullanılabiliyor olması, sahiplerine biraz daha fazla çeşitlilik sunuyor. iPhone için aynı şeyi söylemek zor, yani ürünler elbette yok değil fakat çeşitlilik anlamında biraz sıkıntı yaşadıkları açık. Biz de şimdi iPhone kullanıcılarının seveceğini ve ergonomik bir kullanım deneyimi yaşayacaklarını düşündüğümüz 5 üründen bahsedeceğiz.

HDMI Kablosu

Stouch Lightning HDMI Dönüştürücü Kablo ile Lightning port çıkışına sahip tüm iPhone ve iPad’lerdeki görüntüler, televizyona aktarılabiliyor. Yani telefonunuzdaki filmi ya da oyunu, tıpkı TV’de olduğu gibi deneyimleyip izleyebilir ve oynayabilirsiniz. Şuradaki bağlantıdan cihazın tüm özelliklerine bakabilir ve sipariş verebilirsiniz.

LinkTech SM 10

Muadillerinden farklı olarak LinkTech SM 10 hem Micro USB hem de Lightning port üzerinden şarj edebiliyor. Ayrıca cihazın üzerinde aynı anda iki telefonun şarj edilebilmesi için iki adet Type-A USB portu bulunuyor. Ürüne şuradaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Mcdodo Lightning AUX Kablo

Eğer iPhone 7 ya da 7 Plus’ınız varsa, cihazınızda 3.5 inçlik jak çıkışı bulunmadığı için bazı özelliklerden maalesef faydalanamıyorsunuz. Mcdodo Lightning AUX Kablo ise telefonlarınızdaki sesi ses monitörlerine aktarmanızı sağlıyor. Bir ucu Lightning konnektör, diğer ucu ise 3.5 stereo jak olan Mcdodo kablo ile iPhone 7 ya da 7 Plus’ta bulunan müzikleri aracınızda dinleyebileceksiniz. Ürüne şuradaki bağlantı üzerinden ulaşabilir, sipariş verebilirsiniz.

DM Aiplay OTG Bellek

Fiyatının uygun olması sebebiyle genelde 16 GB modelleri tercih edilen iPhone ya da iPad’inizdeki dosyaları silmeye gerek duymadan yedekleme yapabileceğiniz DM Aiplay OTG bellekler sayesinde, depolama sorununuzu belirli ölçüde ortadan kaldırabileceksiniz. Cihazla ilgili tüm bilgilere şuradan ulaşabilirsiniz.

Apple USB Kablo

Apple’ın USB kablolarının 1 metre uzunluğunda olduğunu biliyorsunuz. Bu kablo ise 2 metre uzunluğunda ve Apple’ın lisanslı ürünüdür. Ürüne şuradaki bağlantıdan göz atabilirsiniz.

PNGXE iPhone İçin Lightning Uzun Şarj Kablosu (3 Metre)

Bu ürün ise Apple’ın resmi ürünü değil, fakat hem 1 metre daha uzun olması hem de fiyatının çok daha cazip olması ilginizi çekecektir. Ürüne şuradaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.