Samsung, iPhone X Satışlarının Düşmesinden Mutsuz!

Birim başına 120-130 dolar civarında bir kazanç sağladığı iPhone X'ların satışlarının düşmesi üzerine Samsung, ekran üretimi konusunda ciddi maddi sorunlar yaşayabilir.

Yalnızca bir marka değil, aynı zamanda her alanda büyük bir üretici olmak zaman zaman şirketlerin başına dert olabilir. Güney Koreli teknoloji devi Samsung’un da başına gelen tam olarak bu. iPhone X satışlarının yavaşlaması Samsung’a hem kısa hem de uzun vadede büyük darbe vurabilir.

Apple’ın şu ana kadar tanıtmış olduğu en güçlü ve en pahalı telefon olan iPhone X, yüksek fiyatı ve fiyat artışını karşılamayan iyileştirmeleri ile tüketicilerden beklediği karşılığını bulabilmiş değil. Bu durum, cihazın fiyatının yükselmesine neden olan Samsung’u da son derece olumsuz etkiliyor.

Zira Samsung, Apple’ın iPhone X’u tanıtmasının ardından Android tarafında da OLED ekranlara bir ilgi başlayacağını umuyordu. Fakat üreticiler pahalı OLED ekranlar yerine LCD ekranları tercih etti ki bu da oldukça pahalı olan OLED ekranların Samsung’un elinde kalacağı anlamına geliyor.

Bununla birlikte Çinli üreticiler de kendilerini OLED ekran üretimi konusunda geliştirmeye ve üretim kapasitelerini arttırmaya başladılar. Fakat Samsung’u bekleyen asıl tehlike, Çinlilerin OLED ekranları çok daha ucuza üretiyor olması. Dolayısı ile Android üreticileri OLED ekranlara geçseler dahi çalacakları kapı Samsung olmayabilir.

Hem iPhone X satışlarının düşmesi hem de daha ucuza üretim yapan rakiplerin ortaya çıkması, Samsung’u ekran üretimi konusunda ciddi bir mali krize sokabilir. Zira şu an Samsung, Apple’dan her bir iPhone X ekranı için 120-130 dolar civarında bir ücret alıyor ki cihazın on milyonlarca sattığı düşünülürse bu çok ciddi bir gelir kaynağı.