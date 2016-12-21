Iron Man Bey Diyeceksiniz!: Karşınızda Mark Zuckerberg’in Geliştirdiği Yapay Zeka “Jarvis”

Marvel’ın son dönemlerdeki en popüler süper kahramanı olan Iron Man’in yapay zekası olan Jarvis, gerçek oluyor!

Facebook’un kurucusu ve CEO’su olan Mark Zuckerberg, geçtiğimiz yıl yapay zekaya sahip olan bir sanal asistan geliştirmeye başladığını duyurmuş, hatta bundan birkaç ay önce adının Jarvis olacağını açıklayarak ayrıca seslendirme önerisi istemişti. Bu öneride hali hazırda Jarvis'i seslendiren Paul Bettany ve Marvel'ın beyaz perdedeki yeni süper kahramanı Doctor Strange'i canlandıran Benedit Cumberbatch önerileri gelirken, bildiğimiz gibi Iron Man olan Robert Downey Jr. tarafından yapılan teklifle bu işin ona verileceği ortaya çıkmıştı.

Ancak bugün resmen iki video ile Jarvis AI’yi tanıtan Mark, seslendirme olarak Morgan Freeman’ı tercih etmiş. Özellikler bakımından bildiğimiz Jarvis’e yakın diyebileceğimiz bu asistan, özellikle çoklu dil konuşabilme, yüz tanıma ile size ziyaret edeni söyleyebilme gibi detaylara sahip.

Mark Zuckerberg’in açıklamasına göre Python, PHP ve Objective C ile oluşturulan Jarvis, ışıkları açma, evin ısısını ayarlama, istenilen şarkıyı çalma gibi günümüz basit yapay zekaların da özelliklerine elbette sahip. Eğlenceli yanları da olan ve videoda şu anda sahip olmasa da espri katmak için eklenen detaylarla dikkat çeken Jarvis’i aşağıdaki videodan izleyebilir, yukarıdaki videodan ise Mark’ın eşi olan Priscilla’nın gözünden de görebilirsiniz.