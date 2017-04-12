İşte Karşınızda 20.000 Dolarlık Kurtçuklar!

Ölü bir tırtılın kafasından çıkan mantarı yemek için ne kadar öderdiniz? Bu garip mantar türünün tutkunu pek çok Çinliden çok daha az muhtemelen...

Çin'in güneyindeki bir bakkaldan alışveriş yapmaya girdiğinizde, bakkalın girişindeki tezgahta sıralanmış, kurutulmuş nesnelerle karşılaşabilirsiniz. Biraz daha yakından baktığınızda ise, onların kafalarından saplar çıkmış, iki santimetre uzunluğundaki ölü tırtıllar oldukları fark edeceksiniz!

Çin halkının bir bölümü, insan olmayan her iki bacaklıyı ve masa olmayan her dört bacaklıyı yiyebileceklerini gururla söylemekteler. Fakat bu kafasından mantar çıkan tırtıllar içinse, tüm ülke kelimenin tam anlamıyla çıldırıyor!

Tibet ve Himalaya Dağları'ndan toplanan bu tırtıl mantarları "Ophiocordyceps sinensis" olarak da biliniyor. Bu oldukça ilginç mantar türleri, öncelikle içlerinde yaşadıkları tırtılları ele geçirip öldürüyor; ardından da kafalarından dışarı çıkıyorlar! Çin halkının büyük bir çoğunluğu da bu garip canlıları yemenin astımdan, kansere pek çok hastalığa iyi geldiğine inanmakta!

Tırtıl mantarlarıı, halk arasında havyar yemek ya da vizon kürke sahip olmakla aynı görülüyor; yani bir anlamda sosyal statü belirleyicisi. Bu sebeple de kilosu yaklaşık 20.000 dolar yani 73 bin TL'ye satılmakta!