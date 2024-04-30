Mercedes-Benz CEO'su Ola Kallenius, yeni nesil Apple CarPlay ile ilgili açıklama yaptı. CEO Kallenius, sadece bu hizmeti benimsemek gibi bir çaba içerisine girmeyeceklerini söyledi.

ABD merkezli teknoloji devi Apple, bundan birkaç yıl önce CarPlay hizmetinin yenileneceğini açıkladı. Hizmet, telefon ekranını aktarmaktan öteye geçecek, oldukça kapsamlı bir şekilde kullanılabilecekti. Ancak Apple'ın yeni nesil CarPlay hizmeti, Alman otomobil devi Mercedes-Benz'i tatmin etmemiş gibi görünüyor.

Mercedes-Benz CEO'su Ola Kallenius, katıldığı bir programda Apple CarPlay ile ilgili açıklamalarda bulundu. Kallenius, Apple'ın yeni nesil CarPlay hizmetini benimsemek gibi bir çabaya girmeyeceklerini ifade etti. Peki Mercedes-Benz, neden Apple'ın yeni CarPlay hizmetini benimsemeyecek?

Şirket, daha geniş kapsamlı bir sistem istiyor

Ola Kallenius'un açıklamasına göre Mercedes-Benz, tek bir markanın teknolojisini benimsemek istemiyor. Şirket bunun yerine, daha geniş kapsamda tüketiciye hitap eden "bütünsel bir yazılım mimarisi" istiyor. Bu arada; şirketin Google ile temas hâlinde olduğunu da söyleyelim. Şirket, yeni bir navigasyon sistemi için bu iş birliğini gerçekleştiriyor ve Mercedes-Benz'in kendi yazılımcıları, bu süreçte aktif olarak rol oynuyor. Ola Kallenius, en iyi müşteri deneyiminin yine Mercedes-Benz tarafından sağlanabileceğini söyledi.

Tabii tüm bunlar demek olmuyor ki Mercedes-Benz otomobiller, Apple Car Play desteği sunmayacak. Şirket, geçmişte yaptığı gibi hem Apple CarPlay hem de Google Android Auto desteği sunmaya devam edecek. Mercedes-Benz CEO'sunun kast ettiği şey, Apple Car Play'in tek bir yazılım olarak sunulması.