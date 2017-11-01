İzmirli Öğrencinin Dünyayı Kendine Hayran Bıraktıran Projesi

11. sınıf öğrencisi Mert Ege Arıcı’nın hastalıkların teşhis ve tedavisi esnasında kullanılan antikorların tanınması ve saflaştırılmasına yönelik çalışması, 800’den fazla projenin katıldığı Mostratec yarışmasında üç dalda birden birincilik ekde etti.

Özel bir eğitim kurumunda 11. sınıf öğrencisi olarak eğitime devam eden Mert Ege Arıcı, 23-27 Ekim tarihleri arasında Brezilya’da düzenlenen proje yarışmasına "Antikor tanınması ve saflaştırılmasına yönelik polimerik membran sistem geliştirilmesi" isimli projesiyle katıldı. Arıcı’nın projesi biyokimya kategorisinde birinci, en iyi uluslararası ve Türk katılımcılar arasında en iyi proje ödüllerine layık görüldü.

Okulda düzenlenen basın toplantısında dünyada çok sayıda insanın alzheimer, diyabet, kanser gibi hastalıklarla mücadele ettiğini belirten ve bu hastalıkların teşhis ve tedavisinde antikorların kullanıldığını söyleyen Arıcı, geliştirdiği projesiyle birlikte bu tedavinin daha ekonomik koşullarda yapılabileceğini belirtti.

Bir yıl önce başlattığı proje çalışma ekibindeki öğretmenleriyle kaynak taraması yapmak için çeşitli laboratuvarlarda çalışmalar yaptığını söyleyen Arıcı, antikorların tanınması ve saflaştırılması için yeni bir malzeme geliştirdiğini belirtti. Geliştirdiği polimer tabanlı yeni membranın antikorların saflaştırılmasının maliyetini düşürdüğünü söyleyen Arıcı, bundan sonra da kimyaya olan ilgisi özelinde çalışmalarına devam etmek istediğini belirtti.

Projenin danışman öğretmeni olan Cansu İlke Kuru, kullandıkları malzemenin çok kısa sürede sentezlenebildiğini, yüksek kapasiteli saflaştırma özelliği ile daha fazla molekülü daha az miktarda malzeme kullanarak saflaştırması sebebiyle de oldukça ekonomik olduğunu belirtti.

Arıcı, projesiyle birlikte Nepal’de düzenlenecek Genç Bilim İnsanları Asya Pasifik Konferansı’na katılacak. Biz de İzmirli öğrenci dostumuza buradan tebriklerimizi gönderiyor, başarılarının devamını diliyoruz.