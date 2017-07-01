IPhone'larda jailbreak, müthiş bir çılgınlık ile başlamış ve tam erişime sahip olmak isteyen kullanıcılar tarafından oldukça beğenilmişti. Fakat artık umutlarınızı, iPhone'unuzu jailbreak yapacağınıza bağlamamalısınız.

IOS için çıkan son jailbreakin üzerinden tamı tamına 347 gün geçti. Jailbreak çılgınlığını başlatan jailbreak öncülerinin sözlerine göre, umutlarınızı artık iPhon'u jailbreak yapabileceğiniz yönünde yeşertmemeniz gerekiyor. Jay Freeman, artık jailbreak yapılamayacağını, yapılsa dahi telefona büyük bir zararı dokunacağını söylüyor. Yani iPhone'lar için jailbreak devri resmi olarak sona erdi.

Jailbreak öncülerinden Nicholas Allegra, Jay Freeman ve Michael Wang konuyla ilgili açıklama yaptılar. Nicholas Allegra,"Jailbreak'in temel anlamda bu noktada öldüğünü hissediyorum" dedi. Jailbreak olayını canlandırmak için büyük bir uğraş gerekiyor ancak umutların bağlandığı Luca Todesco, bu yıl bu işi bırakacağını açıklamıştı.

IPhone, ilk çıktığı zamanlar, üçüncü taraf uygulamaları yoktu. Hatta bir oyunu bile yoktu. Ancak Nicholas Allegra ve Jay Freeman gibi jailbreakerlar sayesinde, Apple'ın izni olmadan, akıllı telefonlarının sahiplerine üçüncü parti uygulamaları yüklemelerine izin verildi

Yeni jailbreakler, Apple geliştiricileri ve jailbreak öncüleri arasında adeta kedi-fare oyununa dönmüştü. Ancak şimdi, iPhone'un geliştiricileri bir adım öne geçmiş gibi gözüküyor.

Jailbreak yapmayın

Jailbreakin sona ermesinde 4 madde önemli bir rol oynadı. İlki, Apple, güvenliğini zorlaştırdı. İkincisi, bir hacker, güvenlik açığı bulursa 1 milyon dolar karşılığında satış yapabilir. Üçüncüsü, en iyi jailbreakerların çoğu, yüksek ücretli güvenlik işlerine yöneldi. Sonuncusu ise iPhon'unuzu jailbreak yaptığınız zaman, onu güvenlik açıklarına maruz bırakıyorsunuz.

Freeman yaptığı açıklamasında, "Olaylar, jailbreak için adeta bir ölüm sarmalına dönüşüyor. Jailbreakerlar ayrıldıkça daha az kişi kalıyoruz ve eklenebilen özellikler de haliyle daha az oluyor. İnsanlar da daha az özelliklere sahip jailbreakları yapmak istemiyor. Ayrıca güvenlik açısından da sıkıntılar çıkabiliyor. Sonrasında ise olanları biliyoruz. Jailbreakin devri bitiyor" dedi.