Bilim İnsanları, Kanser ile Savaşan 'Yumurta' Geliştirdiler!

Japon bilim insanları, pek çok hastalıkla savaşan ve maliyeti çok yüksek olan bir proteini genetiği geliştirilmiş tavuk yumurtalarından elde ederek , tedavi masraflarını düşürmeyi hedefliyor.

Japon bilim insanları dün yayınladıkları bir rapor ile, genetik mühendisliği ile üzerinde çalıştıkları tavukların yumurtalarının, içlerinde bulunan ilaçlar sayesinde kanser de dahil olmak üzere pek çok ciddi hastalıkla savaştığını ve tedavi maliyetlerini önemli ölçüde azaltacağını açıkladılar.

Eğer bilim insanları multipl skleroz ve hepatit gibi hastalıkların tedavisinde kullanılan ve birkaç mikrogramı 888 dolara mal olan bir protein olan interferon beta’yı genetiği değiştirilmiş tavuklar yetiştirerek elde etmeyi başarırlarsa, hastalıkların tedavi sürecinin maliyeti ciddi şekilde düşecektir.

Rapora göre Kansai bölgesindeki Ulusal Gelişmiş Endüstriyel Bilim ve Teknoloji Enstitüsü’ndeki (AIST) araştırmacılar, tavuk sperminin öncüllerinin interferon beta üreten genleri oluşturması için çalışmalara başladılar.

Ardından bu spermler, tavuk yumurtaları ile döllendi ve bu genleri miras alacak tavuklar yetiştirdiler. Raporda yazılanlara göre araştırmacıların şu anda yumurtaları ilaç içeren 3 adet tavuğu var ve tavuklar hemen hemen her gün yumurtluyorlar.

Bilim insanları, bu şekilde elde edilecek interferon beta’yı ilaç şirketlerine satarak ilaç maliyetlerini düşürmeyi planlıyor. Eğer araştırmacılar hedeflerine ulaşırlarsa, ilacın fiyatı günümüzdekinden %90 daha ucuza mal edilebilir.

Fakat hemen heyecanlanmamakta fayda var. Çünkü Japonya’da organik sentezler ve ilaçlar geliştirmek için kimya ile eczacılığın birleştiği farmasötik kimya ile ilgili çok sıkı düzenlemeler bulunmaktadır ve gerekli tüm testlerin tamamlanması yıllar sürebilir.