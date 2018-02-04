Japonya Dünyanın En Küçük Roketini Başarıyla Fırlattı!

Japonya Uzay Araştırma Ajansı, TRICOM-1R tipi küçük bir uyduyu yörüngeye yerleştirebilmek için, dünyanın en küçük roketini fırlatmayı başardı.

NASA ve Space X şu sıralar epeyce büyük roketleri uzaya fırlatmaya hazırlanırken, Japonya Uzay Araştırma Ajansı(JAXA) çok ilginç bir rekor kırdı. TRICOM-1R tipi üç üniteli küp uyduyu, yörüngeye yerleştirmek için dünyanın en küçük roketlerinden birini fırlatmak için bir süredir uğraşan JAXA sonunda dün yaptığı fırlatışla birlikte bunu başardı.

Dünyanın en küçük roketini fırlatma sebebi ise TRICOM-1R tipi uydunun sadece 34 cm uzunluğa sahip, neredeyse bir arabanın bagajına sığabilecek boyutlarda bir uydu olmasından kaynaklanıyor. Bu yüzden de gerçekten küçük boyutlara sahip bir uydu için, devasa roketleri göndermek oldukça anlamsız. Yine de boyut bir roketin atmosferi aşması için dayanıklılığı etkileyen faktörlerden biriydi.

Bu anlamda Japonya ile beraber Hollanda gibi ülkelerin uzay ajansları ve Rocket Lab. adlı ABD'li şirket bir süredir küçük boyutlu roketleri yörüngeye yollamanın yollarını arıyorlardı. Hatta Rocket Lab.'i uzaya yolladığı disko topundan da hatırlarsınız. İşte hem maaliyet, hem de uzayı bir çöplüğe çevirmeme açısından uluslararası olarak başlayan bu "küçük roket hareketi" görünüşe göre başarıya ulaşıyor.

JAXA'nın yörüngeye yerleştirdiği uyduya gelecek olursak; TRICOM-1R uydusu üzerinde farklı filtreli kameralara sahip basit bir gözlem uydusu. JAXA bu uyduyu yeryüzü gözlem işleri için kullanacak ve uzun yıllar boyunca yapacakları coğrafi çalışmalarda kendilerine büyük katkılar sağlayacak.