Jeep'i ile Göle Uçan Kadın, Navigasyon Uygulamasını Suçladı!

Trafik kazasına bahane olarak teknolojiyi gösterenler arasına bir yenisi katıldı. Jeep'i ile göle giren bir kadın, navigasyon uygulamasının kendisini yanlış yönlendirdiğini iddia etti.

Bir kurtarma ekibi, geçtiğimiz pazartesi günü Birleşik Devletler’deki Champlain Gölü’nden bir Jeep çıkarmak zorunda kaldı. Üstelik çıkarılan Jeep bir haftadan uzun süredir gölün içinde bulunuyordu. Fakat esas tuhaf olan iddiaya göre Jeep’in göle navigasyon uygulaması yüzünden girmiş olması.

Araç sahibi Tara Guertin’in anlattığına göre arkadaşları ile bir geziye çıkan Guertin, yardımcı olması için Google'ın Waze GPS uygulamasını kullanıyordu. Guertin’in iddiasına göre Waze yanlış bir yönlendirme yaparak Guertin ve arkadaşlarının bir anda kendilerini donmuş gölün içinde bulmalarına neden oldu.

Waze ise kullanıcının sürüş verilerini görmeden herhangi bir yorum yapmanın doğru olmayacağını ve bunun için izin almadıklarını söyledi. Waze’in her gün kullanıcılara en doğru bilgileri vermek için gerçek zamanlı olarak milyonlarca veriyi işlediğini belirten Waze sözcüsü, Waze’in böyle bir hatayı nasıl yapabileceğini bilmediklerini söyledi.

Tara Guertin ve arkadaşları güvenli bir şekilde araçtan çıkartıldılar ve sağlık durumları gayet iyi. Fakat burada üzerinde durulması gereken nokta, ne zamandır uygulamalara duyularımızdan fazla güvenir olduğumuz. Bir sürücü nasıl gözüyle gördüğü yoldan çıkıp navigasyon gösterdi diye göle girer? Hakikaten anlamak çok zor.

Google Play'de puanı 4,5'in üzerinde olan uygulamanın Android ve iOS versiyonlarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.