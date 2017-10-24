JUO Bluetooth Hoparlör - Akıllı Ampul Fiyatı İncelemesi

JUO Akıllı LED Ampul ile odanızı rengarenk aydınlatabilir, ampul içerisinde yerleşik bulunan hoparlör ve ekolayzer modu sayesinde evinizde bir parti ortamı yaratabilirsiniz.

Cep telefonları ile hayatımıza giren “akıllı ürün” konsepti, hemen her sektörü sarmış durumda. Etrafıyla etkili olarak iletişim kuran, fonksiyonları için kendi kararlarını alabilen ve birden fazla fonksiyona sahip olabilen akıllı ürünlerin temel ortak özellikleri, “nesnelerin interneti” genelinde akıllı telefonlar üzerinden kontrol edilebiliyor olmalarıdır. Günlük işlerimizi kolaylaştırmakla birlikte yaşam kalitemizi arttıran akıllı ürünler, her geçen gün daha fazla yaygınlaşıyor. Evde ya da iş yerinde kullandığımız birçok cihaz artık “akıllı” olarak yeniden karşımıza çıkıyor. JUO tarafından üretilen akıllı ampul, hem kişiselleştirilebilir LED aydınlatma teknolojisini hem de Bluetooth hoparlörü bir araya getiren kompakt bir tasarımdır.

iOS ve Android işletim sistemli telefon - tabletler için geliştirilen mobil uygulaması sayesinde Bluetooth üzerinden kontrol edilebilen JUO Akıllı LED Ampul ile hem odanızı rengarenk aydınlatabilir, hem de ampul üzerinde yerleşik olarak bulunan hoparlör sayesinde mobil cihazlarınızdan müzik dinleyebilirsiniz. Mobil uygulama üzerindeki RGB paleti ve parlaklık ayarı sayesinde ışığınızın rengini ve şiddetini kişisel olarak belirleyebilirsiniz. 10 watt gerçek ses gücüne sahip olan dahili hoparlör ile Spotify, iTunes ve diğer üçüncü parti müzik uygulamalarından müzik dinleyebilirsiniz. Ayrıca çalan müzik ile uyumlu olarak farklı renklerde ve şiddette yanan ekolayzer modu sayesinde evinizde bir parti ortamı yaratabilirsiniz.

Birim zamanda tükettiği 6W güç ile oldukça tasarruflu çalışan JUO Akıllı LED Ampul, yaydığı 273 lümen ışık ile ortalama bir odayı rahatlıkla aydınlatabilir. Bluetooth 4.2 desteği ve müzik dinleme esnasında10 metre çalışma menziline sahip olan akıllı ampulü mobil marketlerde bulabileceğiniz JUO Smart Bulb isimli uygulama ile birlikte kullanabilirsiniz. JUO Akıllı LED Ampul’ü satın almak için buradaki bağlantıyı takip edebilirsiniz.