Jüpiter'in Bir Sanatçının Elinden Çıkmış Gibi Duran Görseli!

Güneş Sistemi'nin en büyük gezegeni olan Jüpiter'in, görenlerin nefesini kesecek kadar güzel görüntüsü paylaşıldı. Bir gezegende bu kadar renk böylesine bir uyum içinde nasıl olabilir, anlam veremiyorum.

Dünya’da güvenli şekilde yaşarken diğer yandan evrenin diğer güzelliklerini de araştırmaya devam ediyoruz. Uzaklarda farklı yıldız sistemlerinde gerçekten büyülenmenizi sağlayacak görüntüler var, ancak bazen bu görüntüler yerine biraz daha yakınlara bakabiliriz. Güneş Sistemi'mizin en büyük gezegeni olan Jüpiter’in yeni görüntüsüne baktığımızda, güzel bir şeyler aramak için çok da uzağa bakmamıza (aslında biraz uzak tabii) gerek kalmadığını gördük.

Jüpiter ve uyduları hakkında bilgi sahibi olmamızı sağlayan Juno uzay aracından çıkan görüntü, Jüpiter’in ne kadar muhteşem bir gezegen olduğunu gözler önüne seriyor.

10 Temmuz 2017’de çekildiği belirtilen fotoğraf, Jüpiter’in o büyük kırmızı noktasıyla birlikte sanki bir sanatçının ellerinden çıkmış gibi gözüküyor.

NASA’nın Juno Misyonu için açtığı resmi Twitter sayfasından paylaşılan görsel, Güneş Sistemi'nin en büyük gezegenini merak edenler için başarılı bir görsel. Eğer sizin de Jüpiter’e karşı ilginiz varsa, Juno uzay aracı tarafından çekilen tüm görsellere Nasa’nın JunoCam isimli sayfasından ulaşabilirsiniz.

Sizce Güneş Sistemi'mizde yer alan en güzel gezegen hangisi? Hazırladığımız ankete katılırsanız çok memnun oluruz.