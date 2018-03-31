Jurassic World 3'ün Yönetmeni Şimdiden Belli Oldu

Serinin üçüncü filminde de yönetmen ve senaryo koltuğuna, ilk filmdeki başarısıyla tanıdığımız Collin Trevorrow oturacak. Jurassic World 3'ün 2021 yılında beyaz perdede yerini alması planlanıyor.

Hatırlayacaksınız Jurassic Park’ın devamı niteliğindeki Jurassic World; ilk filmiyle gişe rekolarını alt üst etmiş, tüm zamanların en başarılı gişe filmlerinden biri olmuştu. Steven Spielberg ve Lucasfilm bu başarının farkına varmış olacak ki dinozorlarla dolu bu dünyanın kapılarını aksiyon dolu bir bakış açısıyla açan serinin üçüncü filminde de ilk filmin yönetmeni Colin Trevorrow'u kadrolarına kattı.

Çıkış tarihi olarak 11 Haziran 2021’i hedefleyen film, henüz seri ismi hakkında bir ipucu vermese de başarılı yönetmen ile yine ne kadar iddialı bir Jurassic dönem filmi hazırlıkları içinde olduklarını belli ediyor.

Colin Trevorrow’un yönettiği ilk film gişedeki üstün başarısının yanında üstün grafikleriyle de son yılların en başarılı görsel efektlerine sahip 4. film olarak kabul görüyor. Fakat Trevorrov’u 3. filmde tekrar çağırmak kolay bir hamleymiş gibi görünse de yetenekli yönetmenin aynı başarıda bir film çıkarıp çıkaramayacağı üstüne oldukça baskı oluşturacak gibi görünüyor. Başarılı yönetmenin repertuarında tekrara düşmeden, benzer güzelliklerde sahneler ile bizi buluşturup buluşturmayacağı merak konusu.

İşin en ilginç tarafı, Jurassic World 2 daha beyaz perdeye adım atamadan, böylesine bir radikal kararla gişeyi görmeden kolları sıvayarak 3. filmin çekim hazırlıklarına başlamak oldukça iddialı bir hamle olacak. Tabii iş sansasyonel hamlelere geldiğinde, Lucasfilm daima gündemdeki yerini korumaya devam edecektir.